به گزارش خبرنگار مهر، ریحانه مبینی در حالی خرداد ۱۴۰۴ با کسب مدال طلای رقابتهای قهرمانی آسیا در کره جنوبی نام خود را در تاریخ دوومیدانی زنان ایران ثبت کرد که این مدال پس از ۴۵ سال برای این رشته به دست آمد. این موفقیت بزرگ اما خیلی زود تحتتأثیر مصدومیتی قرار گرفت که او را برای مدتی از میادین دور کرد. حالا مبینی پس از پشت سر گذاشتن دوران نقاهت بار دیگر تمرینات خود را آغاز کرده و در تلاش است تا با بازگشتی قدرتمند خود را برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ آماده کند و این بار در یکی از مهمترین آوردگاههای قارهای درخشش خود را تکرار کند.
ریحانه مبینی قهرمان دوومیدانی زنان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت خود پس از کسب مدال طلای رقابتهای قهرمانی آسیا در کره جنوبی اظهار داشت: پس از این مسابقات بهدلیل مصدومیتی که برایم پیش آمد چند ماهی از ورزش قهرمانی دور بودم اما خوشبختانه با پشت سر گذاشتن دوران نقاهت تمریناتم را از سر گرفتهام.
وی افزود: هرچند شروع دوباره تمریناتم نسبت به برخی رقبایم کمی دیرتر بود اما تلاش میکنم با جبران این عقبماندگی در مسابقات پیشرو به آمادگی مطلوب برسم و نتایج قابل قبولی کسب کنم.
این ملیپوش دوومیدانی در ادامه درباره شرایط رقبا و امکان پیشبینی نتایج در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا گفت: دوومیدانی یک رشته رکوردی است و تا حد زیادی میتوان عملکردها را تحلیل و پیشبینی کرد. معمولاً وقتی رکوردی ثبت میکنم آن را با نتایج سایر ورزشکاران مقایسه میکنم تا جایگاهم را بهتر ارزیابی کنم.
قهرمان پرش طول آسیا خاطرنشان کرد: با این حال در حال حاضر بهدلیل محدودیت در دسترسی به اینترنت بینالمللی امکان بررسی دقیق وضعیت رقبا برایم فراهم نیست و به همین دلیل نمیتوانم با قطعیت درباره جایگاهم در مسابقات آینده صحبت کنم یا بگویم چه میزان با رقبا فاصله دارم.
وی با اشاره به اهداف پیشروی خود عنوان کرد: هدف اصلیام حضور در بازیهای آسیایی ناگویا است. متأسفانه بهدلیل مصدومیت بازیهای کشورهای اسلامی و چند مسابقه دیگر را از دست دادم اما تلاش میکنم در فهرست اعزامی به ناگویا قرار بگیرم و بتوانم موفقیت خود در کره جنوبی را در این رقابتها هم تکرار کنم.
این قهرمان پرش طول زنان ایران درباره روند آمادهسازیاش اینگونه توضیح داد: در این مدت علاوه بر درگیریهایی که بابت طرحم داشتم سعی کردم تمرینات فردیام را هم دنبال کنم. شرایط آسانی نبود اما امیدوارم نتیجه این تلاشها را در مسابقات آینده ببینم.
مبینی ادامه داد: تا زمانی که اردوهای تیم ملی در تهران برگزار میشد با وجود برخی چالشها در تمرینات حضور داشتم اما با آغاز جنگ و انتقال اردوها به مشهد ترجیح دادم در شهر خودم آران بیدگل تمریناتم را پیگیری کنم و فعلاً برنامههایم را بهصورت انفرادی دنبال میکنم.
وی در پایان تاکید کرد: طبق برنامه قرار است تا خردادماه در دو مسابقه انتخابی شرکت کنیم که آخرین آن رقابتهای قهرمانی کشور خواهد بود. در حال حاضر تمام تمرکزم روی این مسابقات است تا بتوانم به بهترین شرایط برسم و در لیست نهایی اعزام به ناگویا قرار بگیرم.
نظر شما