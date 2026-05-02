دوومیدانی دنبال جبران عملکرد گذشته است/ هدف اصلی موفقیت در ناگویا است

به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا به میزبانی چین برگزار شد و تیم ملی دوومیدانی ایران با پنج نماینده در این رقابت‌ها حاضر شد و در نهایت با کسب یک مدال طلا به کار خود پایان داد. حضوری که بیش از هر چیز با هدف میدان دادن به چهره‌های جوان و پشتوانه‌سازی برای آینده صورت گرفت. حالا با پایان این رویداد ملی‌پوشان و کادر فدراسیون با جدیت بیشتری برنامه‌های آماده‌سازی خود را برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا دنبال می‌کنند.

رقابت‌هایی که برای دوومیدانی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که در دوره گذشته این بازی‌ها حاصل تلاش نمایندگان کشورمان تنها دو مدال بود و مسئولان به دنبال بهبود این عملکرد در دوره پیش‌رو هستند. حمیده اسماعیل‌نژاد، فرزانه فصیحی، احسان حدادی، حسن تفتیان، حسین کیهانی، حسین رسولی، مهدی صابری و مهدی پیرجهان اعضای دوومیدانی ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو بودند که با مدال‌های طلای حسین رسولی و نقره احسان حدادی در پرتاب دیسک به کار خود پایان دادند.

هاشم صیامی عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی دوومیدانی ایران در بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا اظهار کرد: تیم ملی با پنج نماینده در این رقابت‌ها حضور پیدا کرد. حسن عجمی و مهران خورند در ماده پرتاب وزنه، امیررضا معین‌پور در دوی ۶۰ متر، پارسا شادنیا در پرش ارتفاع و مجتبی زاهدی در پرش طول اعضای تیم اعزامی بودند. از میان این پنج ورزشکار حسن عجمی موفق شد عنوان قهرمانی و مدال طلای این دوره از بازی‌ها را برای ایران به دست آورد که نتیجه‌ای ارزشمند و قابل توجه بود.

وی افزود: پارسا شادنیا نیز در ماده پرش ارتفاع با وجود اینکه به مدال نرسید اما با توجه به اینکه به‌تازگی وارد عرصه‌های بین‌المللی شده عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت و نشان داد آینده روشنی پیش‌رو دارد. البته سه ورزشکار دیگر تیم نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و عملکردشان رضایت‌بخش نبود.

صیامی در ادامه خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که این پنج نفر ترکیب اصلی تیم ملی نبودند. سیاست فدراسیون بر این بود که از چهره‌های جوان در این رقابت‌ها استفاده شود تا ضمن کسب تجربه نفرات اصلی تیم ملی با آمادگی بیشتری برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا آماده شوند. این رویکرد در بلندمدت می‌تواند به تقویت پشتوانه تیم ملی کمک کند.

وی درباره روند آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا گفت: بیش از یک سال است که اردوهای تیم ملی به‌صورت منظم، حرفه‌ای و زیر نظر کادر فنی در کمپ تخصصی مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار می‌شود. خوشبختانه ثمره این نظم و برنامه‌ریزی را در عملکرد برخی ورزشکاران مشاهده می‌کنیم. کسانی که با جدیت و انضباط در اردوها حضور دارند پیشرفت محسوسی داشته‌اند و این موضوع ما را نسبت به آینده امیدوارتر می‌کند.

صیامی اضافه کرد: همزمان با آغاز جنگ تحمیلی سوم و با توجه به شرایط خاص تهران امکان ادامه اردوها در پایتخت فراهم نبود. به همین دلیل با برنامه‌ریزی انجام‌شده اردوهای تیم ملی به مشهد منتقل شد و در حال حاضر نیز تمرینات در این شهر با شرایط مناسب در حال پیگیری است.

سخنگوی فدراسیون دوومیدانی تأکید کرد: تمرکز اصلی فدراسیون در حال حاضر بر روی بازی‌های آسیایی ناگویا است. در همین راستا اخیراً نخستین رقابت رکوردگیری سال جدید برگزار شد که نتایج برخی از ملی‌پوشان رضایت‌بخش بود. همچنین در تاریخ ۳۱ اردیبهشت رقابت‌های جایزه بزرگ در استان گلستان برگزار خواهد شد که نقش مهمی در ارزیابی ورزشکاران دارد.

او ادامه داد: پس از این مسابقات در صورت فراهم بودن شرایط روند آماده‌سازی را مجدداً در تهران دنبال خواهیم کرد و در نهایت مسابقات قهرمانی کشور برگزار می‌شود تا بر اساس عملکرد ورزشکاران ترکیب نهایی تیم ملی برای اعزام به ناگویا به کمیته ملی المپیک معرفی شود.

صیامی در ادامه گفت: بازی‌های آسیایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هدف ما این است که با دست پر از این رقابت‌ها بازگردیم. همچنین این مسابقات سکوی مهمی برای آماده‌سازی ورزشکاران جهت کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ خواهد بود.

عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی در بخش پایانی از صحبت‌هایش به رقابت‌های داخل سالن جهان اشاره کرد و گفت: این مسابقات در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ به میزبانی لهستان برگزار شد. از ایران بنیامین یوسفی و فرزانه فصیحی شانس حضور در این رقابت‌ها را داشتند اما متأسفانه به دلیل قطعی اینترنت ارتباط ما با فدراسیون جهانی دچار اختلال شد و حتی امکان ثبت‌نام نهایی نیز فراهم نشد. از سوی دیگر بسته بودن پروازها نیز مزید بر علت شد تا فرصت حضور این دو ورزشکار در رقابت‌های جهانی از دست برود اتفاقی که قطعاً برای دوومیدانی ایران خوشایند نبود.