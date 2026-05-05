به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ به میزبانی سانیای چین درحالی به پایان رسید که عملکرد تیم ملی دوومیدانی ایران به دلیل فاصله محسوس با نتایج دورههای گذشته مورد توجه قرار گرفت. این تیم که همواره یکی از رشتههای مدالآور برای کاروانهای ورزشی ایران محسوب میشود اینبار نتوانست انتظارات را برآورده کند و تنها به کسب یک مدال طلا بسنده کرد.
دوومیدانی ایران در شرایطی پا به این رقابتها گذاشت که در دو دوره گذشته موفق به کسب سه مدال شده بود و همین سابقه توقعات را از این تیم افزایش داده بود. با این حال نتیجه نهایی نشان داد که این روند صعودی ادامه پیدا نکرده و حتی میتوان از یک عقبگرد نسبی در عملکرد این رشته صحبت کرد. تنها مدال طلای این تیم توسط «حسن عجمی» در ماده پرتاب وزنه به دست آمد. مدالی که اگرچه ارزشمند است اما برای رشتهای با ظرفیتهای گسترده کافی به نظر نمیرسد.
ترکیب تیم ملی دوومیدانی ایران در این دوره شامل پنج ورزشکار بود. حسن عجمی و مهران خورند در پرتاب وزنه، امیررضا معینپور در دوی ۶۰ متر، پارسا شادنیا در پرش ارتفاع و مجتبی زاهدی در پرش طول نمایندگان ایران را تشکیل میدادند. هدایت این تیم را مهدی زمانی و امیرحسین زاده رهبر به عنوان مربی بر عهده داشتند و داریوش مهدوی نیز سرپرستی کاروان دوومیدانی را بر عهده داشت.
با وجود ترکیب نسبتا کامل در مواد مختلف خروجی تیم با انتظارات فاصله داشت. این در حالی است که دوومیدانی بهطور سنتی یکی از رشتههای کلیدی در تعیین جایگاه نهایی کاروانها در رقابتهای چندرشتهای به شمار میرود چرا که فرصتهای مدالآوری در آن زیاد است. کاهش تعداد مدالهای این رشته میتواند بهطور مستقیم بر رتبه کلی کاروان تاثیر بگذارد.
نکته قابل توجه دیگر فاصله میان وعدهها و عملکرد واقعی تیم است. احسان حدادی از زمان پذیرش ریاست فدراسیون دوومیدانی بارها بر ارتقای جایگاه این رشته در عرصههای بینالمللی تأکید کرده و حتی از هدفگذاری برای کسب ۱۰ مدال در بازیهای آسیایی ناگویا سخن گفته بود. هدفی بلندپروازانه که با توجه به نتایج بهدستآمده در سانیا و همچنین اذعان برخی اعضای هیئت اجرایی در شرایط فعلی دور از دسترس به نظر میرسد. عملکرد تیم در این رقابتها و کسب تنها یک مدال طلا نشان میدهد که تحقق چنین اهدافی نیازمند بازنگری جدی در برنامهریزیهاست و برآوردهای قبلی از توان تیم بیش از حد خوشبینانه بوده است.
این افت عملکرد در حالی رخ داده که دوومیدانی ایران همواره به عنوان یکی از پایههای اصلی موفقیت در رقابتهای آسیایی شناخته میشود. بنابراین نتیجه بهدستآمده در سانیا را میتوان بهعنوان یک هشدار جدی برای این رشته در نظر گرفت. هشداری که لزوم بازنگری در روند آمادهسازی، انتخاب نفرات و برنامههای فنی را بیش از پیش مطرح میکند.
در مجموع عملکرد تیم ملی دوومیدانی ایران در این دوره از بازیهای آسیایی ساحلی را باید پایینتر از حد انتظار ارزیابی کرد. هرچند کسب مدال طلا توسط «حسن عجمی» نقطه روشن این تیم بود ولی در مقیاس کلی این نتیجه نمیتواند رضایتبخش تلقی شود و برای رسیدن به جایگاه مطلوب مسیر پیش رو همچنان نیازمند تلاش و اصلاحات اساسی است.
نتایج دوومیدانی کاران ایران در دوره گذشته بازیهای آسیایی ساحلی سانیا به شرح زیر است:
۲۰۱۴ پوکت - تایلند
مدال طلا: سبحان طاهرخانی (پرش طول)
مدال نقره: رضا قاسمی (۶۰ متر)، تیمی صحرانوردی
۲۰۱۶ دانانگ - ویتنام
مدال طلا: علی ثمری (پرتاب وزنه)
مدال نقره: رضا قاسمی، (۶۰ متر)
مدال برنز: سبحان طاهرخانی (پرش طول)
۲۰۲۵ سانیا - چین
مدال طلا: حسن عجی (پرتاب وزنه)
