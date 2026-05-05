سپهرزاد: دوندگان اصلی به سانیا نرسیدند/ نتیجه قابل قبولی گرفتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سپهرزاد درباره روند انتخاب و اعزام تیم ایران به بازی‌های ساحلی آسیا در سانیا گفت: در جلسه اولی که در کمیته ملی المپیک برای اعزام تیم دوومیدانی تشکیل شد تمرکز اصلی ما بر اعزام ورزشکاران پرتاب وزنه و تیم دوی امدادی ۴ در ۶۰ متر بود. با این حال شرایطی ایجاد شد که دوندگان خوب ما نظیر حسن تفتیان و بنیامین یوسفی به دلیل نرسیدن به شرایط مطلوب و همچنین مصدومیت نتوانستند به این بازی‌ها برسند. اتفاقی که در عمل باعث لغو اعزام تیم امدادی شد.

ناظر فنی تیم‌ ملی دوومیدانی ادامه داد: تیم امدادی ما در صورت اعزام با آن ترکیب قطعاً روی سکو می‌رفت و مدال می‌گرفت. با این حال از دست دادن دو نفر از دوندگان اول سرعت ایران باعث شد تا معین‌پور راهی این مسابقات شود. اگر به عنوان مثال حسن تفتیان به سانیا می‌رفت ما در ۶۰ متر هم شرایط بسیار بهتری داشتیم.

سپهرزاد در ادامه به کسب مدال طلای ارزشمند حسن عجمی در پرتاب وزنه اشاره کرد: ما از ابتدا قول کسب حداقل مدال در پرتاب وزنه را داده بودیم که خوشبختانه خوشرنگ‌ترین آن به‌دست آمد و حسن عجمی با ثبت رکوردی نسبتاً خوب به مدال طلا رسید. مهران خورند هم دیگر ورزشکار ما در این ماده بود که در جایگاه پنجم قرار گرفت که نتیجه خیلی بدی به حساب نمی‌آید.

او همچنین گفت: رکوردهای ثبت‌شده در همین ماده پرتاب وزنه نشان می‌دهد که سطح مسابقات تا چه اندازه بالا رفته است. علی ثمری در دوره قبل (سال ۲۰۱۶) مدال طلای این ماده را کسب کرده بود اما با پرتاب ۱۸ متری! در شرایطی که حسن عجمی در این دوره با رکورد ۲۰.۱۷ موفق شد روی سکوی اول قرار بگیرد و نفرات دوم و سوم هم بیش از ۱۹ متر پرتاب کردند.

ناظر فنی تیم‌ ملی دوومیدانی درباره ماده پرش ارتفاع و عملکرد پارسا شادنیا نیز توضیح داد: هدف از اعزام پارسا شادنیا در ماده پرش ارتفاع امید زیادی بود که به کسب مدال داشتیم. در بازی‌های ۲۰۱۴ که پرش ارتفاع نیز جزو مواد بازی‌ها بود ورزشکار سوریه‌ای با رکورد ۱.۹۸ مدال طلا گرفت. ما بر همین اساس شادنیا را راهی سانیا کردیم؛ چون هم رکورد خوبی داشت و هم با توجه به تمرین در بوشهر به پرش در ساحل عادت داشت. در نهایت هم پرش دو متری را ثبت کرد اما سه نفر اول ۲.۰۵ پریدند و نماینده ایران علی‌رغم نمایش قابل قبول نتوانست به مدال برسد.

او در ادامه به جمع‌بندی عملکرد کاروان اعزامی ایران به سانیا پرداخت و گفت: در شرایط دشواری که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، فدراسیون و کمیته ملی المپیک تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا شرایط مناسبی را برای تیم اعزامی فراهم کنند. فدراسیون در شرایطی که بسیاری از رشته‌های دیگر تمرین نداشتند، ورزشکاران را به مشهد فرستاد تا بتوانند تمرین کنند. کمیته هم با اعزام زودهنگام کاروان کمک کرد تا ورزشکاران با شرایط بهتری برای بازی‌ها آماده شوند؛ اقداماتی که در چنین شرایط دشواری جای تقدیر و تشکر دارد.

سپهرزاد ادامه داد: به عقیده من با توجه به شرایط تیم اعزامی، نتیجه قابل قبولی به‌دست آمده است؛ آن هم در شرایطی که به‌جز پرتاب وزنه، دیگر رشته‌ها یا جزو نقاط قوت دوومیدانی ایران نیستند و یا نفرات اول و دوم ما راهی مسابقات نشده بودند. حتی در پرتاب وزنه هم نفر دوم ایران به سانیا اعزام شد و به مدال طلا رسید.

ناظر فنی تیم ملی دوومیدانی در پایان افزود: به تمام این موارد باید این نکته را اضافه کنیم که تمام ورزشکاران ما با شرایط مسابقه در ساحل غریبه بوده‌اند و هستند و مسابقه در چنین شرایطی برای ورزشکاران ما تجربه رایجی نیست. با تمام این‌ها ما برنامه داشتیم که تیم اعزامی را در هفته‌های منتهی به اعزام راهی بوشهر کنیم تا در ساحل تمرین کنند که جنگ تحمیلی این اجازه را به ما نداد.