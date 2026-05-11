به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، صادق شیرزاد رئیس پیشین فدراسیون دوومیدانی با احسان حدادی مسائل روز این رشته دیدار و گفتگو کرد.

صادق شیرزاد در این دیدار با اشاره به سوابق قهرمانی احسان حدادی و حضور او در مسئولیت کنونی گفت: از اینکه در این پست مدیریتی ورزشکار و قهرمان قابلی نشسته خوشحالم. کسی که به تمام پیچ و خم‌های عمر قهرمانی یک ورزشکار آگاه است. توان مدیریتی شما در کسب مدال‎‌ها و عنوان‌های ارزنده دوران قهرمانی مشهود بود و مطمئنم این توانمندی در اداره وضعیت کنونی دو و میدانی ایران نیز کارساز است.

شیرزاد افزود: ابعاد ملی و فراملی تفکر و اندیشه شما در حال حاضر برای دوومیدانی ایران نیاز است. من معتقدم شما با بهره‌گیری از تجارب کارشناسان و البته مدیران باتجربه این رشته ورزشی می‌توانید آینده درخشانی را برای دو و میدانی رقم بزنید.

رئیس پیشین فدراسیون دوومیدانی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای حدادی و دوومیدانی گفت: سال حساسی در پیش روی دو و میدانی است و با توجه به اهمیت مدال آوری در بازیهای آسیایی ناگویا امیدوارم موفقیت از آن تیم ملی ایران باشد و دوومیدانی نیز سهم به سزایی از سبد مدال اوری کاروان ورزش ایران در این آوردگاه مهم داشته باشد.

احسان حدادی رئیس فدراسیون دوومیدانی نیز ضمن قدردانی از زحمات صادق شیرزاد در دوران تصدی گفت: خدمات خالصانه شما در مدت زمان ریاست در این فدراسیون بر هیچ کس پوشیده نیست و از تجربیات شما در این زمینه به طور حتم بهره خواهیم برد. همچنین از شما به واسطه تألیف و ارائه کتاب ارزنده آموزش تخصصی پیاده‌روی در دوومیدانی قدردانی می‌کنم.