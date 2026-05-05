به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ۹۹ نفره ورزش ایران با نام «شهدای ناو دنا» با ۵۷ ورزشکار در قالب ۱۰ رشته ورزشی در ششمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی ۲۰۲۶، عازم سانیا چین شد و در پایان با ۹ مدال طلا در رشته‌های کبدی، واترپلو، دوومیدانی، فوتبال، هندبال و کشتی (۴ مدال طلا) و یک مدال نقره در رشته والیبال، در رده سوم قرار گرفت.

تیم ملی دوومیدانی ایران در این دوره از بازی‌ها با ۵ ورزشکار شرکت کرد و یک مدال طلا در پرتاب وزنه به دست آورد. این در حالی است که در دو دوره گذشته این رشته مجموعاً ۳ مدال کسب کرده بود و از نظر تعداد مدال عملکرد بهتری نسبت به دوره فعلی به ثبت رسانده بود.

حسن عجمی ملی‌پوش پرتاب وزنه ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سطح کیفی بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ اظهار کرد: سطح مسابقات بسیار بالا بود و اکثر تیم‌های حاضر با آمادگی کامل در این رویداد شرکت کرده بودند. رکوردهایی که در این دوره به ثبت رسید در مقایسه با دوره گذشته متفاوت و بهتر بود و همین موضوع نشان‌دهنده کیفیت بالای رقابت‌هاست.

وی در ادامه درباره عملکرد خود گفت: از عملکردم رضایت دارم و موفق شدم رکورد ایده‌آلم را ثبت کنم و در نهایت عنوان قهرمانی را به دست آورم. کاروان ایران در شرایط سختی عازم این رویداد شد اما در مجموع معتقدم نتایج خوبی نصیب ورزشکاران ایرانی شد.

این ملی‌پوش دوومیدانی با اشاره به روند آماده‌سازی خود افزود: از نظر آماده‌سازی در مقایسه با رقبا روزهای سختی را پشت سر گذاشتم. در مقطعی کشور درگیر شرایط خاصی شد و تمرینات برای مدتی به تعویق افتاد و پس از آن نیز با تأخیر روند آماده‌سازی آغاز شد. در رشته‌ای مانند دوومیدانی هر وقفه‌ای در تمرین باعث می‌شود ابتدا از خودمان عقب بمانیم و سپس از رقبا فاصله بگیریم اما در نهایت خوشبختانه توانستم عملکرد قابل قبولی داشته باشم و از نتیجه راضی هستم.

عجمی در ادامه خاطرنشان کرد: پیش از این در مسابقات داخل سالن چین شرایط تمرینی بهتری داشتم و بدنم آماده‌تر بود ولی در آن رقابت‌ها نتیجه مطلوبی نگرفتم. در این دوره از بازی‌های ساحلی شرایط برعکس شد و با وجود آمادگی کمتر توانستم نتیجه بهتری کسب کنم.

وی افزود: این نکته نیز قابل توجه است که نفر اول مسابقات داخل سالن آسیا در این رقابت‌ها به عنوان سومی دست یافت و نفر دوم بازی‌های آسیایی ساحلی نیز سابقه قهرمانی آسیا را در کارنامه داشت بنابراین نمی‌توان گفت سطح مسابقات پایین بوده است.

ملی‌پوش پرتاب وزنه ایران هدف اصلی خود را حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا عنوان کرد و گفت: این رقابت‌ها برای من حکم یک دستگرمی برای ناگویا را داشت. فرصت زیادی تا آن مسابقات باقی نمانده و تمام تلاشم را به کار می‌گیرم تا در نهایت جزو نفرات اعزامی باشم و بتوانم در آن رویداد نیز عملکرد خوبی داشته باشم.

وی ادامه داد: اگر با همین رکوردی که در بازی‌های آسیایی ساحلی ثبت کردم در دوره گذشته بازی‌های آسیایی هانگژو شرکت می‌کردم می‌توانستم به مدال طلا دست پیدا کنم. هدفم این است که در ناگویا حاضر شوم و نتیجه‌ای در شأن خودم و کشورم کسب کنم.

عجمی درباره ترکیب تیم اعزامی به سانیا گفت: فدراسیون اعلام کرده بود که این تیم تیم اصلی نبوده و بیشتر با هدف تجربه‌اندوزی اعزام شده است. البته این به معنای از دست رفتن شانس حضور در ناگویا برای برخی نفرات نیست. تعدادی از ورزشکاران جوان بودند و برای کسب تجربه اعزام شدند و برخی دیگر نیز با هدف نتیجه‌گیری در مسابقات حضور داشتند. درباره سایر نفرات اظهار نظری ندارم اما عملکرد خودم را قابل دفاع می‌دانم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر برنامه مشخصی برای ادامه روند آماده‌سازی ندارم و منتظر حضور مربی‌ام هستم. تمامی برنامه‌ریزی‌ها باید با هماهنگی و مشورت او انجام شود تا بتوانم مسیر درستی را برای مسابقات پیش‌رو طی کنم.