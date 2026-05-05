صادرات ۱۰۳ هزار تن محصول کشاورزی از جلفا و نوردوز

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عباسی روز سه شنبه گفت: دو مرکز قرنطینه نباتی این شهرستان در سال ۱۴۰۴ به صورت فعال و شبانه‌روزی به نظارت، پایش و کنترل محموله‌های کشاورزی مشغول بوده‌اند.

وی ادامه داد: مقصد اصلی محموله‌های صادراتی شامل کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، آذربایجان، ترکیه و گرجستان است و سیب، میوه‌های هسته‌دار، مرکبات، صیفی‌جات، خشکبار، انار، کیوی، انگور و خرما» عمده محصولات ارسالی به بازارهای خارجی بوده‌اند.

عباسی تصریح کرد: در این مدت ۱۰۳ هزار و ۱۷۲ تن انواع محصولات کشاورزی پس از بازدیدهای تخصصی و صدور گواهی بهداشتی، از گمرکات جلفا و نوردوز به خارج از کشور صادر شده است.

عباسی با بیان اینکه جلفا یکی از مبادی مهم ورودی کالاهای کشاورزی به کشور است، اضافه کرد: طی سال گذشته ۱۶۲ هزار و ۹۱۶ تن محصول کشاورزی نیز به کشور وارد شده که همگی پس از کنترل مدارک، بازرسی‌های فنی و تأیید گواهی‌های بهداشتی ترخیص شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین ۶۹ هزار و ۵۵۶ تن انواع محمولات کشاورزی به صورت ترانزیتی و تحت نظارت کامل کارشناسان قرنطینه نباتی از این شهرستان به مقصد کشورهای مختلف ارسال شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جلفا با تأکید بر نقش حیاتی قرنطینه نباتی در امنیت زیستی محصولات اظهار داشت: هدف اصلی این واحد، پیشگیری از ورود و خروج عوامل خسارت‌ زا مانند آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز است. این اقدام با همکاری کلینیک‌های گیاه‌پزشکی و بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل فسادپذیری محصولات کشاورزی، مراکز قرنطینه نباتی شهرستان به شکل ۲۴ ساعته و حتی در ایام تعطیل فعال هستند تا روند صادرات، واردات و ترانزیت با کمترین وقفه انجام شود.