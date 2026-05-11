صادرات ۳۸۰ میلیون دلاری میوه از آذربایجان‌ شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جعفرنژاد روز دوشنبه با بیان اینکه عمده محصولات صادراتی استان شامل کشمش، محصولات گلخانه‌ای و خشکبار است افزود: امسال برای نخستین بار سیب تولیدی این استان به صورت تازه خوری نیز به خارج صادر شد.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی از استان‌های مهم کشور در حوزه باغبانی است اظهار کرد: در این استان ۱۳۵ هزار هکتار باغ بارور وجود دارد که از آن‌ها سالانه به طور میانگین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصول برداشت می‌شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌ شرقی گفت: در سال زراعی گذشته به علت شرایط اقلیمی، خسارت بلایای طبیعی و تنش آبی، میزان برداشت محصولات باغی در این استان به یک میلیون و ۵۰ هزار تن رسید ولی امسال با توجه به بارش‌های مناسب بهاره پیش بینی می‌شود میزان تولیدات باغی به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن برسد.

جعفرنژاد ادامه داد: امسال بارش تگرگ، سرمازدگی و بارش بی موقع در زمان گل دهی درختان به حدود هفت هزار هکتار از باغهای این استان خسارت وارد کرد که این میزان خسارت حدود پنج درصد مساحت باغهای استان است.

وی یادآور شد: برخی از این باغها بین ۲۰ تا ۸۰ درصد خسارت دیده‌اند که عمده آن‌ها شامل درختان بادام سنگی همچنین حدود ۸۰ درصد از باغات دانه دار شهرستان اهر است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه عمده محصولات باغی استان را سیب به خود اختصاص داده است گفت: این استان با داشتن ۴۵ هزار هکتار اراضی زیرکشت سیب به طور میانگین سالانه ۸۰۰ هزار تن سیب تولید می‌کند.

وی افزود: آذربایجان شرقی از لحاظ مساحت، دومین استان تولید کننده سیب کشور و از لحاظ کیفیت محصول تولیدی و بازار پسندی، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.