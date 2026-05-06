هشدار سازمان بازرسی نسبت به اختلال سامانه ۱۳۵ تعزیرات

به گزارش خبرگزاری مهر، به واسطه اختلال در روند ارائه خدمات الکترونیک سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی، هشدار لازم برای اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور پایدار ماندن ارائه خدمات به مردم و امکان پیگیری پرونده‌های مطرح رسیدگی در آن سازمان؛ از سوی بازرس کل امور واحدهای تابعه قوه قضاییه و دادگستری‌ها به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی داده شد.

به گفته میرمحمدی مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سخنگوی این سازمان به منظور تنظیم گری، انضباط بخشی، پیشگیری و بازدارندگی از تخلفات صنفی و قاچاق کالا و ارز و به منظور ایجاد اکوسیستم پویای نظارتی و ارتقای نظارت بر بازار و تضمین عدالت توزیعی و حقوق مصرف کننده و همچنین درراستای حفظ امنیت غذایی و حفظ پایدار زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و تشویق کنشگران اقتصادی به رعایت مقررات و ایجاد سلامت اقتصاد و بازار و حفظ حقوق بنیادین مصرف کنندگان، اطمینان از امکان دسترسی و اتصال مردم (به عنوان ذینفعان اصلی بازار) به سازمان تعزیرات حکومتی؛ پیاده سازی نظارت زنجیره‌ای گسترده در کلیه ادارات اجرایی آن سازمان در سراسر کشور به صورت عاجل، یکپارچه و با رویکردی نظام‌مند و جامع، یک ضرورت ملّی و اولویت اصلی به شمار رفته، بنابراین دلایل قطعی سامانه‌های آن سازمان به ویژه سامانه ۱۳۵ از سوی بازرس کل امور واحدهای تابعه قوه قضاییه و دادگستری‌ها مورد پیگیری قرار گرفت. ضمنا اعلام اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم در خصوص اتصال سامانه ۱۳۵ آن سازمان به سامانه‌های پیام رسان‌های داخلی، با انعکاس نتیجه به این مرجع طی نامه هشداری بازرسی کل کشور مورد مطالبه قرار گرفت.