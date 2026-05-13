به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری در جلسه هماهنگی جشنواره کوچ عشایر در محل فرمانداری شهرستان بیله‌سوار اظهار کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد برگزاری جشنواره کوچ عشایر شاهسون مغان، برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری این رویداد در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در شهر جعفرآباد انجام شد.

وی افزود: این جشنواره با در نظر گرفتن شرایط کشور و توجه ویژه به نقش عشایر در هویت و همبستگی ملی با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری مناسب با ایام و مشارکت جامعه عشایری برگزار خواهد شد.

او تاکید کرد: اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تلاش می‌کند در راستای وظایف خود حداکثر مشارکت را به ویژه در زمینه برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی با بیش از ۲۵ غرفه، تبلیغات و معرفی رویداد و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی انجام دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به لزوم همکاری همه دستگاه‌های عضو ستاد به منظور برگزاری یک جشنواره مطلوب،گفت: جنگ تحمیلی اخیر و وجود همبستگی ملی قابل توجه در بین مردم کشورمان این ضرورت را به وجود آورده است که وزن فرهنگی جشنواره امسال بیشتر شود و توجه به جایگاه جامعه عشایری، پاسداشت شهدای جنگ رمضان و مردمی‌تر کردن جشنواره در اولویت قرار بگیرد.