به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بیله سوار، شکست مفتضحانه آمریکا در پروژه موسوم به عملیات آزادی با هدف بازگشایی تنگه هرمز را پایان دوباره افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا دانست و اظهار کرد: شکست‌های سریالی آمریکا و متحدانش نشان می‌دهد معادلات و نظم جهانی دستخوش تغییرات اساسی شده و امروز نظم جدیدی با محوریت ایران اسلامی و جبهه مقاومت در حال شکل‌گیری است.

وی با اشاره به ناکامی‌های آمریکا و هم‌پیمانانش در دستیابی به اهداف خود در منطقه، به‌ویژه در برابر جمهوری اسلامی ایران، افزود: این ناکامی‌ها بیانگر اقتدار دکترین امنیت و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است و ثابت می‌کند دشمنان قدرتمند و مجهز جهان، دیگر توان تعیین آینده منطقه و جهان را نخواهند داشت.

امام جمعه بیله‌سوار همچنین با اشاره به برخی تحرکات و شیطنت‌های اخیر دشمنان از جمله تلاش برای ایجاد محاصره دریایی، گفت: این اقدامات نشانه خوی استعماری و نپذیرفتن شروط و منطق جمهوری اسلامی ایران است و دشمن تلاش می‌کند با دستاوردسازی‌های مصنوعی، خروجی آبرومندانه از منطقه داشته باشد، اما تمامی این تلاش‌ها موجب فرو رفتن بیشتر آنان در بحران‌های منطقه خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین عزیز با اشاره به آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی و حضور گسترده گندم‌کاران در منطقه، خواستار ارائه خدمات ویژه در حوزه سوخت، نان و امکانات رفاهی به کشاورزان شد و بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان و زحمتکشان بخش کشاورزی تأکید کرد.