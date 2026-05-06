علمای صالح افضل خلق بعد از انبیا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته عقیدتی سیاسی در سپاه و سالروز شهادت علامه مرتضی مطهری، جمعی از مسئولان سپاه قمر بنی‌هاشم علیه السلام با حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد دیدار کردند.

حجت‌الاسلام فاطمی در این دیدار با اشاره به روایت از نبی مکرم اسلام، علمای صالح را افضل خلق بعد از انبیای الهی عنوان کرد.

وی افزود: علمای صالح سربازان خدا و دین و اسلام هستند.

حجت‌الاسلام فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود، افتخار آفرینی ملت بزرگ ایران در دفاع مقدس و جنگ تحمیلی را مرهون مکتب اسلام و حماسه حسینی و نهضت عاشورا دانست.

وی گفت: عشق شهادت متعالی ترین خواسته ها اوج همه مقامات است.

گفتنی است، حجت‌الاسلام محمدرضا محمدی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قمر بنی‌هاشم علیه السلام هم در این دیدار با گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید، استاد شهید علامه مطهری و شهدا جنگ رمضان، گفت: همه ساله به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی، برنامه‌های مختلفی در راستای تقویت بنیه اعتقادی، معنوی و بصیرتی کارکنان سپاه و بسیجیان برگزار می‌شود.

وی، ایثار، مجاهدت و رشادت های رزمندگان سپاه اسلام در جنگ تحمیلی سوم را برگرفته از الگو گیری آنان از آموخته‌های، قرآنی و مکتب امام شهید برشمرد.

سردار علی افضلی فرمانده سپاه استان چهارمحال و بختیاری، نیز با اشاره به نقش عقیدتی سیاسی در سپاه و بسیج اظهار کرد: پاسداران این نهاد مقدس با اتکا به مکتب انقلاب اسلامی که برگرفته از آرمان‌های الهی است، در سنگر علم، اتقاد، مذهب و فرهنگ دینی ، به اجرای مأموریت ها و رسالت های خود می پردازند.

وی، افزود: سپاه یک نیروی مسلح مکتبی در دنیا معرفی شده که عمده موفقیت‌های آن برگرفته از رکن عقیدتی سیاسی ، دینی، مذهبی و الهی است.

گفتنی است در این دیدار با اهدای لوح از زحمات حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی بعنوان استاد مربیان صالحین شجره طیبه بسیج استان چهارمحال و بختیاری تجلیل شد.