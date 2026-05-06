مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی در مسجد پیامبر اعظم(ص) برگزار شد 

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا سلیمانی، رئیس فقید سازمان بسیج مستضعفین، عصر امروز (چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت) با حضور جمعی از مسئولان لشکری و کشوری، روحانیون و اقشار مختلف مردم در مسجد پیامبر اعظم(ص) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.

در این مراسم چهره‌های سرشناس کشوری و لشکری از جمله سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد (ص) تهران بزرگ، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت شهید رئیسی، سردار حسین معروفی معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه سپاه پاسداران، مرتضی تمدن، سرلشکر مصطفی ایزدی معاون امور راهبردی و اشراف ستاد کل نیروهای مسلح حضور داشتند.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، سردار سید ضیاءالدین حزنی دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان از دیگر حاضران در این آیین بودند.

گفتنی است، سردار غلامرضا سلیمانی ۲۶ اسفندماه سال ۱۴۰۴ در جریان یک عملیات تروریستی از سوی رژیم صهیونیستی به همراه جمعی از نیروهای سازمان بسیج به شهادت رسید.