به گزارش خبرگزاری مهر، سعید توکلی با اشاره به پایداری شبکه گاز پس از جنگ تحمیلی سوم گفت: متأسفانه در جریان این جنگ بخشی از تأسیسات صنعت نفت آسیب دیدند که با مدیریت یکپارچه در تمام ارکان وزارت نفت تا این لحظه هیچ‌گونه محدودیتی برای مصرف‌کنندگان اعمال نشده است.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی پالایشگاه‌های گازی در پارس جنوبی اظهار کرد: در طول جنگ تحمیلی سوم، چهار پالایشگاه گازی در منطقه پارس جنوبی هدف اصابت قرار گرفتند، اما با توانمندی همکاران در بخش‌های بهره‌برداری و فنی، شبکه گاز از پایداری خارج نشد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: براساس تصمیم مدیریتی، بازسازی دو پالایشگاه به‌صورت کامل به «شرکت ملی گاز» محول شده است که با برنامه‌ریزی دقیق، کار بازسازی آغاز شده و این پالایشگاه‌های گازی در زمان مقرر عملیاتی شود.

توکلی درباره وضعیت ذخیره‌سازی سوخت گفت: هم‌اکنون تمام نیروگاه‌های کشور با حداکثر ظرفیت از گاز طبیعی استفاده می‌کنند و راهبرد شرکت ملی گاز ایران در فصل تابستان این است که با آرایش شبکه، مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها را به حداقل برساند تا مخازن سوخت مایع به‌عنوان «ذخیره» برای زمستان که اهمیت ویژه‌ای دارد، در ظرفیت کامل باشند.

مأموریت شرکت‌های کارور در کاهش مصرف گاز

وی با اشاره به مأموریت شرکت‌های «کارور» بیان کرد: موضوع «اپراتورهای انرژی» یک استاندارد بین‌المللی است که بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی دنیا از آن بهره می‌برند و مأموریت اصلی آنها ورود به بخش‌های «غیرمولد» یا حوزه‌هایی است که ظرفیت بالای صرفه‌جویی دارند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: بیشتر این شرکت‌ها دانش‌بنیان هستند که با انجام پروژه‌های «مستقل کوچک»، تغییرات بزرگی همچون صرفه‌جویی در بخشی از گاز را ایجاد می‌کنند. برای مثال در نانوایی‌های صنعتی با اصلاحات فنی توانسته‌اند نزدیک به ۷۰ درصد از هدررفت و افزایش مصرف جلوگیری کنند و در صنایع پخت آجر، مصرف ۳۰۰ مترمکعب گاز به ازای هر تن تولید را با روش‌های نوین به ۲۷ مترمکعب کاهش داده‌اند.

توکلی گروه‌های هدف در این طرح را حتی بخش‌های پرمصرف خانگی دانست و تصریح کرد: شرکت‌های طرف قرارداد در قالب الزام‌های مقررات ملی ساختمان، موضوعاتی مانند پنجره‌های دوجداره، اصلاح سیستم‌های گرمایشی و جایگزینی موتورخانه‌های قدیمی با سیستم‌های راندمان بالا را دنبال می‌کنند و در این زمینه حتی با ورود برخی شرکت‌ها در حوزه‌های فرهنگی و هوشمندسازی مدیریت مصرف از مبدأ انجام می‌شود.

نقش بخش خصوصی در کاهش شکاف ناترازی انرژی کشور

وی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته با ناترازی انرژی روبه‌رو بودیم، تصریح کرد: به همین دلیل «مدیریت مصرف» از سوی بخش خصوصی و کارورها، راحت‌ترین و ارزان‌ترین راه برای جبران این ناترازی است.

معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به جهش تعداد قراردادها با شرکت‌های بهینه‌ساز از بهمن پارسال تاکنون، این روند صعودی را نتیجه عزم و اراده جدی در دولت، وزارت نفت و مجلس شورای اسلامی برشمرد و افزود: در شرکت ملی گاز ایران با برگزاری جلسه‌های ارزیابی هفتگی، فرآیندهایی که پیش از این یک سال طول می‌کشید، اکنون به قرارداد تبدیل شده است.

توکلی از تمام شرکت‌های فعال که در زمینه کاهش مصرف طرحی دارند، دعوت کرد برای همکاری وارد میدان شوند و به آنها اطمینان داد که شرکت ملی گاز ایران از آنها حمایت کامل می‌کند.

جهش ۲۱۰ درصدی حضور دانش‌بنیان‌ها در بازار بهینه‌سازی گاز

وی در خصوص جهش تعداد شرکت‌های «کارور» در بازار بهینه‌سازی ادامه داد: از بهمن پارسال، تنها ۲۲ شرکت فعال در این حوزه وجود داشت که با پیگیری‌های شبانه‌روزی و تسهیل فرآیندها، اکنون (اردیبهشت ۱۴۰۵) آمار به ۶۷ شرکت رسیده‌ است که رشد بیش از ۲۱۰ درصدی در تعداد شرکت‌های فعال را نشان می‌دهد.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، این شرکت‌ها در تمام زنجیره تأمین انرژی، به‌ویژه در بخش‌های پرمصرف فعال شده‌اند و هدف نهایی شرکت ملی گاز ایران این است که با این مدل از مدیریت مصرف، احتمال قطع گاز در زمستان را به حداقل برساند.

توکلی در تشریح دستاوردهای اقتصادی این طرح برای کشور اظهار کرد: نتیجه این اقدام، تبدیل «گاز خام‌سوز» به «ارزش افزوده» است، چراکه هر مترمکعب گازی که از سوی این شرکت‌ها صرفه‌جویی شود، به صنایع مولد و ارزآور اختصاص می‌یابد که در واقع یک بازی برد - برد مشترک برای شرکت ملی گاز ایران، بخش خصوصی، صنعت و محیط زیست است.

مدل جذاب درآمدزایی بخش خصوصی در پروژه‌های بهینه‌سازی گاز

وی در خصوص انگیزه مالی و مدل درآمدزایی بخش خصوصی در این پروژه‌ها توضیح داد: در این زمینه اعداد بسیار جذاب هستند، به‌طوری‌ که هر مترمکعب گاز صرفه‌جویی‌شده در قالب «گواهی صرفه‌جویی» به شرکت‌ها تعلق می‌گیرد که در بورس انرژی قابل فروش است. هم‌اکنون ارزش هر مترمکعب آن حدود ۲۰ هزار تومان برآورد می‌شود که درآمدزایی فوق‌العاده‌ای برای شرکت‌های دانش‌بنیان به‌شمار می‌آید.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: اکنون به‌طور تقریبی تمام استان‌های کشور - به‌ جز سه یا چهار استان که در مرحله عقد قرارداد هستند- در این طرح فعال شده‌اند و شرکت ملی گاز ایران محدودیتی برای جذب شرکت‌های جدید در این حوزه ندارد.

توکلی با دعوت از نخبگان و صاحبان ایده برای مشارکت در این طرح ملی تأکید کرد: از هر فرد یا شرکتی که طرحی برای کاهش مصرف دارد دعوت می‌شود به بخش «شرکت‌های کارور» در سایت شرکت ملی گاز ایران مراجعه کند. فرآیندها به‌طور کامل شفاف و هدف ما هدایت گاز از «خام‌سوزی» به سمت «ارزش افزوده» و چرخاندن چرخ صنعت کشور است.