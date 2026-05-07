دیدار امیر دریادار سیاری با خانواده شهیدان نصیرزاده و دره باغی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، با حضور در منزل شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی فقید نیروهای مسلح و شهید امیر سرلشکر خلبان محسن دره باغی معاون فقید پشتیبانی ستادکل نیروهای مسلح، با خانواده‌های این شهیدان والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

امیر دریادار سیاری در دیدار با خانواده شهید سرلشکر نصیرزاده با اشاره به خصوصیات اخلاقی و مدیریتی این شهید والامقام بیان کرد: ایشان دارای دانشی بالا، تجارب بسیار ارزشمند و حسن اخلاق بودند که برای ما بسیار آموزنده بود و از این توانمندی و دانش ایشان استفاده می‌کردیم.

وی افزود: امیر نصیرزاده بعد از اینکه به وزارت دفاع و پشتیبانی منتقل شدند به علت اینکه همه مراحل را طی کرده بودند بیشتر مشکلات ارتش را درک و پیگیری می‌کردند و امروز بعد از شهادت ایشان، نیروهای مسلح و مخصوصا ارتش و خودم احساس یک کمبود شدید می کنیم، زیرا یک رفیق، یک یار و همراه ولایی و دانشمند را از دست داده‌ایم و ان شاءالله ماهم بتوانیم راه پر عظمت و پر افتخاری که امیر بزرگوار ما طی کردند را ادامه دهیم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش همچنین در دیدار با خانواده شهید سرلشکر دره باغی با اشاره به خصوصیات شخصیتی وی، خاطرنشان کرد: ایشان فردی با اخلاق، مدیر، با معرفت، باهوش، معتقد، مهمان نواز، پرتلاش و شخصیتی والا داشت و بخاطر همین خصوصیات همیشه مورد احترام بود.

امیر دریادار سیاری تصریح کرد: امیر دره باغی همیشه با روی خوش و گشاده مشکلات را حل و فصل می‌کرد و با توانمندی که در حوزه آماد داشتند به سمت معاون آماد ارتش منصوب و بعد از آن نیز بدلیل اشراف اطلاعاتی که به مسائل آماد داشتند به ستاد کل نیروهای مسلح منتقل شدند.