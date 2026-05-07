  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

کتاب شهدای ناوشکن دنا تالیف می‌شود

کتاب شهدای ناوشکن دنا تالیف می‌شود

برابر هماهنگی در نشست مشترک مجموعه فرهنگی روایت فتح با نمایندگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، کتاب شهدای ناوشکن دنا تالیف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک مجموعه فرهنگی انتشارات روایت فتح و مسولان فرهنگی نیروی دریایی ارتش که محل انتشارات روایت فتح، برگزار شد، گسترش تعاملات در حوزه تولید آثار مکتوب و رسانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

از مهم‌ترین محورهای این نشست، تألیف کتاب «شهدای ناوشکن قهرمان دنا» عنوان شد؛ اثری که با هدف تبیین ابعاد ایثار و رشادت شهدای این ناوشکن تهیه خواهد شد.

تولید آثار مستند و داستانی درباره شهدای نیروی دریایی ارتش در دوران هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان از دیگر موضوعات مورد بحث بود.

در این نشست، طرفین با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی مجموعه روایت فتح در حوزه مقاومت و ایثار، بر هم‌افزایی برای تولید آثار فاخر فرهنگی و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده تأکید کردند.

کد مطلب 6822825
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها