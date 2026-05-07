به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک مجموعه فرهنگی انتشارات روایت فتح و مسولان فرهنگی نیروی دریایی ارتش که محل انتشارات روایت فتح، برگزار شد، گسترش تعاملات در حوزه تولید آثار مکتوب و رسانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

از مهم‌ترین محورهای این نشست، تألیف کتاب «شهدای ناوشکن قهرمان دنا» عنوان شد؛ اثری که با هدف تبیین ابعاد ایثار و رشادت شهدای این ناوشکن تهیه خواهد شد.

تولید آثار مستند و داستانی درباره شهدای نیروی دریایی ارتش در دوران هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان از دیگر موضوعات مورد بحث بود.

در این نشست، طرفین با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی مجموعه روایت فتح در حوزه مقاومت و ایثار، بر هم‌افزایی برای تولید آثار فاخر فرهنگی و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده تأکید کردند.