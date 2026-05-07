پیام تسلیت اسد بابایی به مناسبت درگذشت استاد برجسته دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام تسلیت اسد بابایی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی آمده است:

بسمه‌تعالی

وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت فرهیخته و پیشکسوت گران‌قدر علم کتابداری و اطلاع‌رسانی و استاد برجسته دانشگاه تبریز، زنده‌یاد دکتر غلامحسین تسبیحی را به خانواده معزز ایشان، جامعه علمی و دانشگاهی کشور، همکاران ارجمند و تمامی شاگردان و دوستداران آن استاد فقید تسلیت عرض می‌نمایم.

بی‌تردید تلاش‌های علمی، خدمات ارزنده و سال‌ها مجاهدت صادقانه ایشان در عرصه آموزش، پژوهش و اعتلای دانش کتابداری و اطلاع‌رسانی، سرمایه‌ای ماندگار برای جامعه فرهنگی و دانشگاهی استان و کشور خواهد بود. نام و یاد آن استاد وارسته که عمر گران‌مایه خویش را در مسیر اعتلای دانش و تربیت نسل‌های فرهیخته صرف نمود، همواره در حافظه علمی این دیار جاودان خواهد ماند.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی، این ضایعه اندوه‌بار را خدمت خانواده، شاگردان و دوستداران ایشان تسلیت گفته، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.