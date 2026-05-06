به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام گزارشی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر آذربایجانشرقی مبنی بر گرفتار شدن یک طبیعتگرد در ارتفاعات عونبنعلی تبریز، نجاتگران پایگاه یادمان شهدای گمنام عونبنعلی در ساعت ۱۸:۳۰ سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان شرقی گفت: تیم تخصصی ۵ نفره کوهستان پس از انجام ارزیابی اولیه و بهدلیل قرار گرفتن فرد حادثهدیده در موقعیت پرتگاهی، اقدام به ایجاد کارگاه تخصصی نجات کوهستان کرده و با بهرهگیری از سفره نجات، دسترسی ایمن به فرد و انتقال او به پایین پرتگاه را اجرا کردند.
جوی افزود: این عملیات ساعت ۲۲:۳۵ سهشنبه ۱۵ اردیبهشتماه با انتقال کامل فرد حادثهدیده به منطقه امن و پایان عملیات امدادی خاتمه یافت.
