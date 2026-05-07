به گزارش خبرنگار مهر، یاسر داداشزاده صبح پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران جزئیات دقیقی از وضعیت خسارات وارده به زیرساختهای شهری بناب در جنگ تحمیلی سوم و اقدامات انجامشده برای جبران آنها ارائه داد.
وی با اشاره به خسارات سنگین واردشده به شهر بناب در پی حملات هوایی و بمبارانهای ضالمانه دشمنان متخاصم آمریکایی و صهیونیستی اظهار داشت: «بر اساس برآوردهای اولیه و نهایی، مجموعاً ۵۲۵ واحد در بخشهای مختلف آسیب دیدهاند. این آمار شامل ۲۵۱ واحد مسکونی، ۲۵۶ واحد تجاری، ۱۵ مورد اداری و ۳ مورد آموزشی است.
داداشزاده افزود: علاوه بر خسارات ساختاری، ۱۴۵ مورد خسارت در زمینه ملزومات خانگی، مبلمان اداری و سایر اقلام مصرفی نیز ثبت شده است که نیازمند توجه ویژه است.
رئیس اداره بنیاد مسکن بناب با تأکید بر سرعت بخشیدن به فرآیند جبران خسارت، گفت: با تدابیر ویژه فرمانداری شهرستان، اولویت پرداخت خسارت به واحدهای مسکونی و همچنین واحدهایی با هزینه خسارتی زیر ۴۰ میلیون تومان اختصاص داده شد. از این رو، در روزهای اولیه پس از وقوع حادثه، مبالغ مربوط به این دسته از واحدها به سرعت واریز شد تا نیازهای فوری ساکنین برطرف گردد.»
وی در خصوص وضعیت کلی پرداختها افزود: تاکنون بیش از ۱۲۲ پرونده خسارتدیده تشکیل و پرداخت شده است که معادل یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان وجه به حساب ذینفعان واریز شده است. مابقی پروندهها نیز در حال تکمیل مدارک و جمعآوری اسناد لازم جهت تسریع در پرداخت هستند.
داداشزاده در پایان با اعلام خبری خوش برای شهروندان بنابی، گفت: خوشبختانه از کل واحدهای مشمول وام بازسازی،۴۲۹ واحد تاکنون بازسازی شدهاند. این واحدها که در دو بخش مسکونی و تجاری قرار دارند، مجدداً مورد استفاده قرار گرفتهاند که این امر نشاندهنده سرعت عمل در بازگرداندن آرامش و رونق به شهر است.
وی خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن شهرستان بناب با همکاری سایر دستگاههای اجرایی، تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا در اسرع وقت، تمامی خسارات وارده جبران شود
