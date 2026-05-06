اجرای ۶ زمین چمن مصنوعی ویژه مدارس میامی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی عصر چهارشنبه در مراسم گرامی داشت مقام معلم در میامی مقارن با شورای آموزش و پرورش در فرمانداری، با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته، حضور مؤثر فرهنگیان در برنامه‌ها، جهاد تبیین و تلاش برای صیانت و هدایت دانش‌آموزان را قابل تقدیر خواند

وی افزود: آموزش مجازی، زمان و انرژی چند برابری از معلمان می‌طلبد و همکاران استان به‌ویژه در شهرستان میامی با روحیه جهادی در این مسیر تلاش کرده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه شهرستان میامی از مناطق پراکنده و دارای محرومیت‌های انباشته است، گفت: بازدیدهای مستمر و بررسی میدانی مدارس روستایی به‌منظور پیگیری مشکلات انجام شده و رویکرد اداره‌کل، حمایت از استقلال و توسعه مناطق و جبران عقب‌ماندگی‌هاست.

شریفی از اجرای شش زمین چمن مصنوعی در میامی، تکمیل دو پروژه دیگر و اختصاص بخشی از درآمدهای مولدسازی برای تکمیل طرح‌های آموزشی شهرستان خبر داد و گفت: مدرسه جدیدالاحداث در میامی نیز کلنگ‌زنی شده و نیازها و پروژه‌ها به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به تدوین کتابچه بیانات ده سال اخیر رهبر انقلاب درباره آموزش و پرورش و تشکیل کمیته ویژه برای عملیاتی‌سازی پیام‌های اخیر معظم‌له، افزود: نقش بنیادین معلم، توسعه مهارت‌های زندگی در دوره ابتدایی، تقویت هنرستان‌ها و افزایش همکاری خانواده‌ها با نظام آموزشی از محورهای مهم این برنامه است.