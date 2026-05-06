۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

اجرای ۶ زمین چمن مصنوعی ویژه مدارس میامی

میامی- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از اجرای شش زمین چمن مصنوعی ویژه مدارس شهرستان میامی با هدف توسعه امکانات آموزشی به صورت متوازن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی عصر چهارشنبه در مراسم گرامی داشت مقام معلم در میامی مقارن با شورای آموزش و پرورش در فرمانداری، با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته، حضور مؤثر فرهنگیان در برنامه‌ها، جهاد تبیین و تلاش برای صیانت و هدایت دانش‌آموزان را قابل تقدیر خواند

وی افزود: آموزش مجازی، زمان و انرژی چند برابری از معلمان می‌طلبد و همکاران استان به‌ویژه در شهرستان میامی با روحیه جهادی در این مسیر تلاش کرده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه شهرستان میامی از مناطق پراکنده و دارای محرومیت‌های انباشته است، گفت: بازدیدهای مستمر و بررسی میدانی مدارس روستایی به‌منظور پیگیری مشکلات انجام شده و رویکرد اداره‌کل، حمایت از استقلال و توسعه مناطق و جبران عقب‌ماندگی‌هاست.

شریفی از اجرای شش زمین چمن مصنوعی در میامی، تکمیل دو پروژه دیگر و اختصاص بخشی از درآمدهای مولدسازی برای تکمیل طرح‌های آموزشی شهرستان خبر داد و گفت: مدرسه جدیدالاحداث در میامی نیز کلنگ‌زنی شده و نیازها و پروژه‌ها به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به تدوین کتابچه بیانات ده سال اخیر رهبر انقلاب درباره آموزش و پرورش و تشکیل کمیته ویژه برای عملیاتی‌سازی پیام‌های اخیر معظم‌له، افزود: نقش بنیادین معلم، توسعه مهارت‌های زندگی در دوره ابتدایی، تقویت هنرستان‌ها و افزایش همکاری خانواده‌ها با نظام آموزشی از محورهای مهم این برنامه است.

کد مطلب 6822384

