۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

هیچ کلاس درسی در میامی بدون معلم نیست؛ رشد ۲۰ درصدی قبولی در کنکور

میامی- مدیر آموزش و پرورش میامی با تأکید بر پوشش کامل آموزشی در این شهرستان گفت: در سال تحصیلی جاری هفت هزار و ۱۰۰ دانش‌آموز در ۹۸ مدرسه با ساماندهی ۸۰۵ نیروی فرهنگی مشغول به تحصیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قاهری ظهر آدینه در سخنرانی بین خطبه های نماز جمعه این هفته میامی با موضوع هفته معلم در محل مسجد جامع با تاکید به اینکه همه دانش آموزان از حق آموزش و تحصیل برخوردار هستند، ادامه داد: هیچ کلاس درسی حتی با وجود تنها یک دانش آموز بدون معلم نیست.

وی با اشاره به اینکه ۹۸ مدرسه در این شهرستان وجود دارد، اضافه کرد: هفت هزار و ۱۰۰ دانش آموز در این مدارس مشغول تحصیل هستند.

مدیر آموزش و پرورش میامی تعداد معلمان و فرهنگیان را ۸۰۵ نیرو عنوان کرد و اظهار داشت: تمامی این فرهنگیان برای آموزش دانش آموزان میامی در مدارس حضور داشته و آموزش در شرایط مجازی ادامه دار است.

قاهری تصریح کرد: پنج ملک آموزشی در میامی سند دار شد و همچنین اختصاص زمین برای احداث مدرسه در بافت فرسوده شهر میامی دیگر رویداد حوزه آموزش و پرورش است.

وی خواستار حضور خیران برای نوسازی و تجهیز مدارس میامی به وسایل کمک آموزشی شد و افزود: حضور آن ها سرعت اجرای پروژه های آموزشی را در این شهرستان شتاب خواهد بخشید.

کد مطلب 6823618

