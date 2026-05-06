۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۳۰

دفاع هوایی روسیه تهاجم ۶۰۵ پهپاد اوکراینی را دفع کرد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تهاجم ۶۰۵ پهپاد اوکراینی به خاک این کشور را دفع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۶۰۵ فروند پهپاد اوکراینی را طی شبانه روز گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بلگورود، و ورونژ رهگیری و سرنگون کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: سامانه‌ های پدافند هوایی روسیه موفق شدند طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲ بمب هوایی هدایت شونده و ۶۰۵ پهپاد اوکراین را با موفقیت سرنگون کنند.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود.

وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.

