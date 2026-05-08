زلنسکی: روسها در آتش بس جدی نیستند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از حملات سنگین پهپادی ارتش روسیه به این کشور خبر داد.

وی گفت: روسیه بیش از ۸۵۰ حمله پهپادی شب گذشته به اوکراین انجام داده است.

زلنسکی مدعی شد: تداوم حملات روسیه نشانگر این است که مسکو در برقراری آتش بس جدی نیست.

این در حالی است که پیش از این نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که ۵۶ پهپاد از ۶۷ پهپاد روسی را در فراز مناطق مختلف این کشور رهگیری و ساقط کرده است.

وزارت دفاع روسیه: نیروهای اوکراینی آتش بس را نقض کردند

از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه گزارش داده بود که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۲۶۴ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله مسکو، کریمه و دریاهای سیاه و آزوف رهگیری و سرنگون کردند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: از بامداد امروز با شروع آتش‌بس تمامی یگان‌ها در منطقه عملیات ویژه نظامی، انجام عملیات نظامی را متوقف کرده و در مواضع پیشین خود باقی ماندند.

در این بیانیه آمده است: با وجود آتش‌بس، نیروهای مسلح اوکراین به حملات خود به مناطق مرزی بلگورود و کورسک ادامه دادند و ۱۵۳ حمله انجام دادند. نیروهای مسلح اوکراین ۸۸۷ حمله پهپادی انجام دادند؛ در مجموع ۱۳۶۵ مورد نقض آتش‌بس در منطقه عملیات ویژه ثبت شد. از آغاز آتش بس واحدهای پدافند هوایی روسیه ۳۹۶ پرتابه هوایی را در خارج از منطقه نظامی سرنگون کردند. ارتش روسیه در واکنش به نقض آتش‌بس توسط نیروهای اوکراین، حملات تلافی‌جویانه‌ای را علیه مواضع مراکز کنترل و پرتاب پهپاد انجام داد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که اقدامات عامدانه و مخرب طرف اوکراینی علیه روسیه، تاییدی بر ماهیت تروریستی رژیم کی‌یف است.