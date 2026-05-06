  1. استانها
  2. یزد
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹

اسناد استانی کاهش خطر نقشه‌راه صیانت از دارایی‌های مردم در برابر حوادث

اسناد استانی کاهش خطر نقشه‌راه صیانت از دارایی‌های مردم در برابر حوادث

یزد - مدیرکل مدیریت بحران استان یزد اجرای دقیق اسناد کاهش خطر را ضامن پایداری زیرساخت‌ها و به حداقل رساندن خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بالاکتفی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان خاتم با اشاره به لزوم بازنگری و تکمیل طرح‌های ایمنی اظهار داشت: شهر هرات دارای طرح مصوب دفع آب‌های سطحی است و انتظار می‌رود تمامی اقدامات اجرایی بر اساس مطالعات دقیق و منطبق بر آخرین مخاطرات طبیعی منطقه، به‌روزرسانی و تکمیل شود.

دبیر ستاد پاسخ به بحران استان یزد با تبیین اهمیت اسناد کاهش خطر حوادث و سوانح تصریح کرد: در این اسناد، مخاطرات اولویت‌دار هر شهرستان به‌صورت علمی احصا شده است.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر این برنامه‌ها در سطح شهرستان‌ها، کلید پیشگیری از تشدید مخاطرات و آمادگی حداکثری در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه است.

بالاکتفی در بخش پایانی از سخنان خود به تعادل میان مهندسی و طبیعت اشاره کرد و افزود: سازه‌های ایمنی باید با هدف کاهش خسارات بارندگی‌های سیلابی بنا شوند، اما نباید فراموش کرد که اجرای این پروژه‌ها نباید به اکوسیستم طبیعی منطقه آسیب بزند.

کد مطلب 6822575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها