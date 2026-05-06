به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بالاکتفی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان خاتم با اشاره به لزوم بازنگری و تکمیل طرح‌های ایمنی اظهار داشت: شهر هرات دارای طرح مصوب دفع آب‌های سطحی است و انتظار می‌رود تمامی اقدامات اجرایی بر اساس مطالعات دقیق و منطبق بر آخرین مخاطرات طبیعی منطقه، به‌روزرسانی و تکمیل شود.

دبیر ستاد پاسخ به بحران استان یزد با تبیین اهمیت اسناد کاهش خطر حوادث و سوانح تصریح کرد: در این اسناد، مخاطرات اولویت‌دار هر شهرستان به‌صورت علمی احصا شده است.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر این برنامه‌ها در سطح شهرستان‌ها، کلید پیشگیری از تشدید مخاطرات و آمادگی حداکثری در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه است.

بالاکتفی در بخش پایانی از سخنان خود به تعادل میان مهندسی و طبیعت اشاره کرد و افزود: سازه‌های ایمنی باید با هدف کاهش خسارات بارندگی‌های سیلابی بنا شوند، اما نباید فراموش کرد که اجرای این پروژه‌ها نباید به اکوسیستم طبیعی منطقه آسیب بزند.