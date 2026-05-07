گفتگوی عجیب با یک شاخ مجازی؛ سریال کودکی که توجه یک روحانی را جلب کرد

خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت می‌توانید با شماره ۲۳۹ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ آیدا پناهنده

آیدا پناهنده را ابتدا با فیلم هایش شناختیم. او چند فیلم کوتاه و بلند ساخت که در این میان «ناهید» و بعد «تی تی» بیشتر جهان سینمایی اش را معرفی کرد. به ویژه «تی تی» که توانست نگاه متفاوتی را هم به مخاطب عرضه کند. او ۲ سال پیش سریال «در انتهای شب» را در شبکه نمایش خانگی تولید کرد که باز هم توانست ویژگی و تفاوت نگاه خود را در میان سریال های اجتماعی شبکه نمایش خانگی و پلتفرم ها به رخ بکشد.

این سریال مثل خیلی از آثار دیگر به روابط یک زوج می پرداخت، با این تفاوت که مشکلات و چالش هایشان در اولین قسمت با یک جدایی شروع شد و این بار قرار بود بدون رنگ و لعاب و لاکچری بازی های فانتزی و سانتی مانتال یا حتی برعکس فلاکت نمایی های کلیشه سریال های خانگی، ترمیم این رابطه نمایش داده شود.

سریال در برخی قسمت ها به یک درام روانشناختی هم نزدیک شد و توانست نگاه باورپذیر و ملموسی به روابط یک زوج در جامعه امروز داشته باشد. شاید با موفقیت این سریال بسیاری منتظر بودند او باز هم در مسیر ساخت آثار اجتماعی قدم بردارد، با این حال با پخش تیزر سریال جدیدش «سرخ و سیاه»، معلوم شد پناهنده این بار سمت ساخت اثری تاریخی رفته است. اگرچه از تیزر «سرخ و سیاه» و فضاسازی آن هم می توان فهمید که پناهنده باز هم سراغ سریال متفاوتی (نسبت به بسیاری از آثار قاجاری چند سال اخیر پلتفرم ها) رفته است اما باید دید که این سریال چقدر می تواند جهان جدید دیگری برای مخاطب ترسیم کند. در عین حال پناهنده در همین چند سال ثابت کرده جزو کارگردانان توانمند و موفقی است که حتما دیدن آثارش ارزش دارد.

همچنین به تازگی این سریال به‌عنوان نخستین سریال ایرانی، در بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی سریال کن Canneseries به نمایش درآمد.

کامنت هفته؛ نظر یک روحانی درباره سریال کودک

حجت الاسلام محمدرضا زائری از جمله روحانیونی است که مشاور فیلم و سریال های مختلفی بوده و هنوز هم نظراتش را درباره کارهایی که به نظرش دغدغه مند و مساله محور است ارائه می دهد. او به تازگی هم به دلیل همین نگاه دغدغه مندش به عنوان مشاور فارابی منصوب شد. زائری به تازگی یادداشتی را در صفحه اش درباره یکی از سریال های کودک با نام «کارآگاهان کوچک» ساخته علی ملاقلی پور منتشر و از سازندگان بابت ساخت این مجموعه و نگاه ملی آن قدردانی کرد.

در بخشی از یادداشت وی درباره سریال آمده است: «مدتی است به خاطر توجه عجیب و خاص دخترم به مجموعه تلویزیونی «کارآگاهان کوچک» به طور ناخواسته درگیر این سریال کودک و نوجوان شده ام. دخترک یا این برنامه را در شبکه پویا (نهال) تماشا می کند یا از تلوبیون قسمت های قبلی را می بیند (بعضی قسمت ها را تا هفت هشت بار دیده) طوری که دیالوگ ها را حفظ شده و تکرار می کند.»

وی در بخش دیگری درباره اهمیت این سریال آورده است: «مهمترین ویژگی این کار را هم دقیقا همین ایرانی بودن و ملی بودن می دانم و همین که کارگردان برای قهرمان ساختن سراغ شیوه های رایج و مرسوم الگوی غربی نرفته است.»

بازخورد هفته؛ گفتگو با پویان مختاری!

پویان مختاری از چهره های جنجالی اینستاگرام و شاخ های مجازی است که بعد از مهاجرت به ترکیه سایت های شرط بندی و قمار راه انداخت. هر از گاهی هم روابطش با چهره های فضای مجازی و بلاگرها را عیان می کرد.

از اتفاقات عجیب برنامه اخیر مجید واشقانی، گفتگو با پویان مختاری با شمایلی جدید بود. گفتگویی که در آن این چهره فضای مجازی سعی داشت تصویر جدیدی از خود ارائه دهد که با انتقاد برخی از رسانه های رسمی هم مواجه شد.

سایت تابناک در بخشی از یادداشتی که نسبت به این گفتگو منتشر کرده، آورده است: «مجید واشقانی مجری که چند بار بابت دعوت از عناصر مسئله دار و اظهارنظرهای عجیب حاشیه ساز شده، در تازه ترین حرکتش دست به سفیدشویی پویان مختاری از مفسدین فعال در شبکه قمار پرداخته است. مختاری دارای اعلان قرمز اینترپل است و قاعدتاً با ریش گذاشتن و آیه خواندن نمی‌تواند به ایران بازگردد و از مجازات قسر در برود. با وجود انتقادها از این تحرکات عجیب واشقانی در فضای مجازی، این مجری هنوز درباره این حرکتش توضیحی نداده است.»

مجید واشقانی پیش از این نیز گفتگویی با هانی کرده خلافکار سابقه دار انجام داده بود که با انتقادهای رسانه ها و حتی مراجع رسمی مواجه شد و حالا باید دید گفتگوی جدید او واکنش نهادهای رسمی را هم به دنبال خواهد داشت یا خیر.

پیشنهاد هفته؛ به وقت ایران

محسن شاکری نژاد رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما در خبری که این هفته از طرف صداوسیما منتشر شد در مورد ویژه‌برنامه‌های ایام جنگ بیان کرد که برنامه «به‌وقت ایران» در میان پربیننده‌ترین برنامه‌های ویژه جنگ قرار داشته است.

«به وقت ایران» با اجرای سرباز روح الله رضوی محصول سازمان اوج با همکاری و پخش از شبکه خبر از آغاز جنگ رمضان روی آنتن رفته و به بررسی استراتژی‌های کلان ایران در جنگ ترکیبی با آمریکا و رژیم صهیونی پرداخته است. این برنامه ۲ کارشناس تقریبا ثابت دارد که نیما اکبرخانی کارشناس مسائل نظامی و وحید خضاب مترجم و پژوهشگر هستند.

ویژگی های مختلفی در این برنامه باعث شد که تقریبا از روزهای ابتدایی جنگ مورد توجه قرار بگیرد که یکی زبان بدون تکلف آن است که کارشناسان برنامه سعی دارند به دور از کلیشه های مرسوم سراغ اصل بحث رفته و درباره سوژه ها، خبرها و اتفاقات جنگ گفتگو کنند. دوم اینکه از کارشناسان به روز و متخصص بهره می گیرد و سعی دارد تا همان ابهاماتی را که برای مخاطب عادی در فضای مجازی و رسانه های محل رجوعش مساله است پیگیری کند و به آنها پاسخ دهد و به دنبال بحث های سخت و خسته کننده نیست.

برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر پخش می شود و هرشب حوالی ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن می رود.