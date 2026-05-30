«به وقت ایران» بازدید ۱۰ میلیونی گرفت؛ اقبال به برنامه خبری جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «به وقت ایران» که یک برنامه گفتگومحور خبری تحلیلی درباره جنگ رمضان است از ابتدای جنگ روی آنتن شبکه خبر رفت و توانست مرجعی برای خبرهای مرتبط باشد.

این برنامه این روزها در تلوبیون بازدیدی بیش از ۱۰ میلیون پیدا کرده است که حتی برای یک بازه سه ماهه نسبت به برنامه گفتگومحور خبری آمار مورد توجهی محسوب می شود.

«به وقت ایران» با اجرای سرباز روح الله رضوی محصول سازمان اوج با همکاری شبکه خبر روی آنتن رفته و به بررسی استراتژی‌های کلان ایران در جنگ ترکیبی با آمریکا و رژیم صهیونی پرداخته است. این برنامه ۲ کارشناس تقریبا ثابت دارد که نیما اکبرخانی کارشناس مسائل نظامی و وحید خضاب مترجم و پژوهشگر آن هستند.

ویژگی های مختلفی در این برنامه باعث شد که تقریبا از روزهای ابتدایی جنگ مورد توجه قرار بگیرد که یکی زبان بدون تکلف آن است که کارشناسان برنامه سعی دارند به دور از کلیشه های مرسوم سراغ اصل بحث رفته و درباره سوژه ها، خبرها و اتفاقات جنگ گفتگو کنند. دوم اینکه از کارشناسان به روز و متخصص بهره می گیرد و سعی دارد تا همان ابهاماتی را که برای مخاطب عادی در فضای مجازی و رسانه های محل رجوعش مساله است پیگیری کند و به آنها پاسخ دهد و به دنبال بحث های سخت و خسته کننده نباشد.

برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر پخش می شود و هرشب حوالی ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن می‌رود.