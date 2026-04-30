خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت می‌توانید با شماره ۲۳۸ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ مجید آقاکریمی

از ابتدای این هفته سریال «گذرگاه» روی آنتن شبکه یک رفت. سریالی که به کارگردانی جواد میرزاآقازاده ساخته شده و با قصه ای در سال ۵۷ آغاز می شود.

مجید آقاکریمی نقش اول سریال را بر عهده دارد. این اولین بار است که او در نقش اصلی یک سریال تلویزیونی ظاهر می شود. آقاکریمی البته به شکل حرفه ای سال ها تئاتر کار کرده است و با کارگردانان مطرحی هم به صحنه رفته است. او همچنین بیش از یک دهه به گویندگی رادیو و دوبله مشغول بوده است.

آقاکریمی در سال های اخیر در چند سریال شبکه نمایش خانگی بازی کرده که در همان نقش های فرعی و کوتاه هم به خوبی ظاهر شده و توانمندی خود را نشان داده است. او در «گذرگاه» هم حضور درستی در نقش دارد و از تیپ سازی دوری کرده است. به ویژه که اینجا نقش ماموری را دارد که پرونده ای مرتبط با نفوذ و فساد را پیگیری می کند و تلاش کرده شخصیت از کلیشه های متداول دور باشد.

خود سریال «گذرگاه» هم در چند قسمت ابتدایی خوب پیش رفته و فضای معمایی آن توانسته مخاطب را همراه کند. اگرچه که در برخی قسمت ها ریتم می افتد و قصه کشدار می شود اما هم انتخاب بازیگران خوب است و هم قصه از شعار فاصله دارد.

بازخورد هفته؛ حامد عنقا

حامد عنقا این هفته در برنامه محمدرضا شهیدی فرد حضور یافت و درباره جنگ تحمیلی سوم سخن گفت. عنقا نویسنده و تهیه کننده چندین سریال تلویزیونی است و این سال ها بیشتر در شبکه نمایش خانگی سریال ساخته که برخی را هم خودش کارگردانی کرده است.

او در برنامه «من ایرانم» و در مقابل شهیدی فرد درباره مردم این روزهای ایران گفت و همدلی هایی که در همین روزهای جنگ ایجاد شد. عنقا با اشاره به طیف دیاسپورای ایرانی که خواهان حمله آمریکا بود، عنوان کرد: «برای من سخت است که برای فرزند کم سن و سالم توضیح دهم آن فرد چگونه ایرانی است. من زمانی به فرزندم می گفتم ایرانی یکی است مثل دکتر مهدوی دامغانی استاد دانشگاه پرینستون که از آنجا هر صبح ابتدا به حرم علی بن موسی الرضا(ع) سلام می دهد و بعد به کلاس درسش می رود. یا سخت است بگویید ما زمانی به مریم میرزاخانی به عنوان ایرانی خارج از کشور افتخار می کردیم و امروز با اوباشی مواجه هستیم که نمی دانیم چطور درباره شان حرف بزنیم»

حضور عنقا در برخی شبکه های اجتماعی هم بازخورد داشت که البته بخشی هم نقد به صداوسیما بود که چطور از طرفی سریال این تهیه کننده در پلتفرم توقیف می شود اما خودش را به برنامه ها دعوت می کنند. البته سریال «بدنام» به تهیه کنندگی عنقا مدتی است که از توقیف درآمده است و قسمت های جدید آن در شبکه نمایش خانگی عرضه می شود.

محصول جدید هفته؛ «شیطانی؛ پرونده های اپستین

مستند خارجی «شیطانی؛ پرونده های اپستین» درباره پرونده پر رمز و راز جفری اپستین است که اخیرا از ماجرای جزیره آدمخواری او تا آزارگری هایش نسبت به دختران و کودکان نکات مختلفی منتشر شده است.

این جزئیات به صورت ویدئوها و کپشن های کوتاه در شبکه های مجازی فراگیر شده است. با این حال این اولین مستند منسجم و تحقیقی خارجی است که مخاطب می تواند با دیدن آن اطلاعات کاملی نسبت به روایت زندگی اپستین به دست بیاورد. مستندی که برای اولین بار در فیلیمو قرار گرفته و مخاطب می تواند در ۸۹ دقیقه روایتی از زندگی، کار، روابط و تجارت اپستین ببیند. مستند مصاحبه هایی هم با قربانیان اپستین دارد و سعی دارد روایت جامعی از اپستین و شخصیت او ارائه دهد.

جاستین استیونز این مستند را کارگردانی کرده و در شبکه ABC تولید شده است. بخش هایی از مستند مصاحبه هایی آرشیوی دارد که با خود جفری اپستین انجام شده و ابتدای آن با سوالاتی شروع می شود که مخاطب را تا انتها با خود همراه می کند. سوالاتی از قبیل «مشخص نیست او چطور اینقدر پولدار شد؟ و چطور خودش را در محافل اجتماعی قرار داد؟ یا چطور توانست مدت ها از مجازات فرار کند؟»

پیشنهاد هفته؛ صدای هند رجب

فیلم «صدای هند رجب» ساخته کوثر بن هنیه، روایتی فشرده و مستند از یکی از تکان‌دهنده‌ترین رخدادهای انسانی در جنگ غزه را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد؛ روایتی که بر پایه صداهای واقعی و داده‌های ثبت‌شده شکل گرفته است.

این فیلم با استفاده از فایل‌های صوتی اصلی، به آخرین ساعات زندگی هند رجب، کودک ۵ ساله فلسطینی می‌پردازد که در جریان حملات نیروهای اسرائیلی در شهر غزه جان باخت. تماس تلفنی چندساعته و ناامیدانه او با نیروهای امدادی، محور اصلی روایت است؛ تماسی که در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ و در شرایطی برقرار شد که خودروی خانواده‌اش در مسیر فرار هدف گلوله قرار گرفته بود.

چند روز پس از این تماس، پیکر هند به همراه ۶ نفر از اعضای خانواده و ۲ امدادگر هلال احمر که برای یافتن او اعزام شده بودند، از داخل همان خودرو کشف شد؛ رخدادی که بازتاب گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشت

این فیلم سال گذشته در جشنواره های مختلف جهانی نمایش داده شد و نوروز امسال اولین برای بار روی آنتن تلویزیون رفت و حالا قرار است برای دومین بار جمعه ۱۱ اردیبهشت از شبکه افق پخش شود. مدیر دوبلاژ این فیلم بهمن هاشمی بوده است.