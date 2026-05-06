به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر چهارشنبه در نشست وبیناری استانداران استانهای مرزی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان ایلام و هممرزی آن با کشور عراق، بر ضرورت ارائه راهکارهای علمی و عملی برای تسهیل تجارت و رفع موانع موجود تأکید کرد.
وی با بیان اینکه توجه جدی به مسائل اقتصادی مرزها ضروری است، افزود: باید نقایص و چالشهای کاربردی را شناسایی کنیم. یکی از موضوعات مهم، حقوق گمرکی است که بهطور متوسط ۱۰ درصد به قیمت کالاها افزوده میشود؛ موضوعی که نیازمند بررسی دقیق و تدوین پیشنهادهای مؤثر است.
استاندار ایلام همچنین بر اهمیت همکاری نزدیک میان اتاقهای بازرگانی و تعاونیهای مرزنشینان تأکید و تصریح کرد: باید به دنبال سازوکارهایی باشیم که ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه آزاد، زمینه تسهیل تجارت را نیز فراهم آورد.
کرمی با اشاره به نقش دادههای اقتصادی معتبر در تصمیمگیریها، خاطرنشان کرد: دسترسی به اطلاعات دقیق درباره محصولات وارداتی و صادراتی برای اتخاذ تصمیمات صحیح ضروری است. علاوه بر این، باید از اختیارات قانونی موجود بهطور کامل استفاده کرده و مصوبات لازم را برای روانسازی تجارت به تصویب برسانیم.
وی از مدیران خواستار ارائه پیشنهادهای عملی شد و اظهار کرد: باید اطلاعات لازم گردآوری شود تا در جلسه آتی بتوانیم گامهای مؤثری در مسیر توسعه اقتصادی استان ایلام برداریم.
استاندار ایلام در پایان بر عزم جدی مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی مرزها و ارتقای سطح همکاریهای تجاری میان استان ایلام و استانهای مرزی عراق تأکید کرد.
