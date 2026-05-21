به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز پنجشنبه شب در برنامه میز خدمت در شهرستان کنگان و دیدار مردمی، بر اولویت اصلی دستگاه قضایی مبنی بر خدمت‌رسانی بی‌واسطه به مردم تأکید کرد .

رئیس کل دادگستری استان بوشهرافزود: حضور مسئولان در جمع مردم عاملی مؤثر در جهت افزایش اعتماد عمومی و حل و فصل سریع‌تر مشکلات است.

وی گفت: این رویداد فرصتی مغتنم برای شهروندان است تا مسائل و مشکلات خود را در حوزه‌های قضایی، حقوقی و ثبتی به صورت چهره به چهره با مسئولان در میان بگذارند.

محمدرضا بزرگمهر رئیس ثبت اسناد و املاک استان بوشهر نیز با اشاره به اهمیت ارائه خدمات مطلوب ثبتی، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و رفع موانع پیش روی مردم در این حوزه تأکید کرد.

در این برنامه مدیرکل دادگستری استان، رئیس ثبت اسناد و املاک استان، رئیس دادگستری شهرستان، دادستان و فرماندار کنگان، در کنار جمعی از قضات دادگستری، در راستای خدمت‌رسانی بی‌واسطه به مردم، میز خدمت قضایی را در حاشیه تجمع مردمی برگزار کردند .

مسئولان حاضر در این برنامه ضمن شنیدن دقیق دغدغه‌ها، دستورات لازم را برای پیگیری و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها صادر کردند.



برگزاری میز خدمت در تجمعات مردمی، به عنوان اقدامی در راستای تحقق عدالت، تکریم ارباب رجوع و تقویت ارتباط مستقیم و سازنده میان مردم و مسئولان نظام، مورد تقدیر قرار گرفت.