بیانیه سفارت ایران در وین در پاسخ به مواضع اتریش در ارتباط با امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت ایران در وین در بیانیه‌ای در این رابطه اعلام کرد: «جای تاسف است که برخی از کشورهای اروپایی، بدون بررسی صحت اخبار و تحت تاثیر تبلیغات و اطلاعات غلط، عجولانه واکنش نادرست نشان می‌دهند.»

این سفارتخانه ادامه داد: «طی دو روز گذشته، در حالی که اقدامات غیرقانونی و تحریک‌آمیز ارتش تروریستی آمریکا، تحت عنوان فریبکارانه "بشردوستانه"، در منطقه تشدید شده است، مقامات امارات متحده عربی با متجاوز همکاری کرده‌اند. این رویکرد مغایر با اصل حسن همجواری و در تناقض با اصول اساسی منشور سازمان ملل متحد بوده و آشکارا امنیت و منافع ملی ایران را تهدید می‌کند.»

سفارت ایران در اتریش با رد ادعاهای شلیک پهپاد و موشک از سوی ایران به امارات نوشت: «ایران تصریح می‌کند که نیروهای مسلح این کشور در روزهای اخیر هیچ عملیات موشکی یا پهپادی علیه امارات انجام نداده‌اند. هرگونه اقدام دفاعی انجام شده توسط نیروهای مسلح ایران در این مرحله منحصرا با هدف دفع تجاوز آمریکا بوده است.»

سفارت ایران در انتهای این بیانیه تاکید کرد: «ما تاکید می‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای اتخاذ اقدامات لازم و مناسب برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود دریغ نخواهد کرد. انتظار داریم ادعاهای مطرح شده علیه ایران براساس واقعیت‌ها اصلاح شود.»