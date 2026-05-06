۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۵

تنها راه باز شدن تنگه هرمز اتمام دائمی جنگ است

هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد با انتشار محتوایی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: تنها راه‌حل قابل قبول برای وضعیت تنگه هرمز، پایان دائمی جنگ، لغو محاصره دریایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرده پیش‌نویس قطعنامه‌ای که ایالات متحده آمریکا به دنبال پیشبرد آن در شورای امنیت است دارای انگیزه‌های سیاسی است.

در این بیانیه تاکید شد: نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل از کشورهای عضو خواست از حمایت یا همکاری در تدوین آن خودداری کنند. هیئت ایرانی تأکید کرده است که تنها راه‌حل قابل قبول برای وضعیت تنگه هرمز، «پایان دائمی جنگ، لغو محاصره دریایی و بازگشت عبور عادی کشتی‌ها» است.

در ادامه این بیانیه آمده است: «در عوض، آمریکا دارد یک قطعنامه پیش‌نویس معیوب و با انگیزه سیاسی را تحت عنوان "آزادی دریانوردی" در شورای امنیت پیش می‌برد تا به اهداف سیاسی خود برسد و اقدامات غیرقانونی‌اش را قانونی جلوه دهد، نه برای حل بحران.» ایران در پایان از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است «بر اساس منطق، انصاف و اصول عمل کنند، نه تحت فشار».

    • IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      كاش تمام خواسته هاي از قبل هم عنوان ميكردن ( حقوق مشروع كشور رو)
    • IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۶
      متاسفانه به ایران حمله شد ویه عده کشته شدند وایران هم برای امنیت کنترل تنگه هرمز رو برعهده گرفت ،وامریکا محاصره دریایی هم انجام داده که غیر قانونیه خوبه که کشورهابراساس انصاف ومنطق عمل کنند

