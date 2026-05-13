توسعه مدارس تبادکان نیازمند عزمی ملی و استانی است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش پایسته ظهر چهارشنبه در نشست با فعالان دفاتر مردمی نمایندگان مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش چشمگیر جمعیت دانشآموزی در این منطقه اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد دانشآموزان تبادکان در حاشیه شهر سکونت دارند و کمبود کلاس درس و تراکم بالا، به معضلی جدی تبدیل شده است.
مدیر آموزش و پرورش تبادکان تأکید کرد: توسعه مدارس و زیرساختهای آموزشی در تبادکان با ۱۶۷ هزار دانش آموز، نیازمند عزمی جدی در سطح استانی و ملی است.
وی با اعلام اولویت بودن ثبتنام تمامی دانشآموزان علیرغم کمبود فضا، گفت: هیچ دانشآموزی نباید پشت درب مدرسه بماند. همکاری لازم با دستگاههای اجرایی، خیرین مدرسهساز و نهادهای مسئول برای تأمین زمین و ساخت مدارس جدید را با جدیت ادامه می دهیم.
پایسته بر تربیت تمامساحتی دانشآموزان تأکید کرد و افزود: اگر دانشآموزان در طول ۱۲ سال تحصیل، مهارتهایی چون نظم، احترام، مسئولیتپذیری و رفتار اجتماعی را نیاموزند، جامعه با آسیبهای جبرانناپذیری روبرو خواهد شد. مدرسه فقط مکان آموزش دروس نیست، بلکه مهمترین پایگاه تربیتی و فرهنگی جامعه است.
مدیر آموزش و پرورش تبادکان با اشاره به ظرفیت نیروهای متخصص در تبادکان، بر شناسایی و هدایت استعدادهای علمی، هنری و ورزشی دانشآموزان به مسیرهای تخصصی تأکید کرد.
وی گفت: استفاده از معلمان خلاق، دورههای مهارتی و ارتباط با بنیادهای حمایتی از راهبردهای اصلی توسعه آموزشی در این منطقه است.
