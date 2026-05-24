احداث ۸ مدرسه «شجره طیبه رضوی»توسط بنیاد کرامت رضوی به یاد شهدای میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین استادآقا اظهار کرد: آستان قدس رضوی از آغاز جنگ تحمیلی، اقدامات متعددی انجام داده است که از مهمترین آنها، موضوع شهدای مدرسه شجره طیبه میناب است.
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با بیان اینکه همزمان با جنگ تحمیلی میزبان حدود ۵۵۰ نفر از خانوادههای شهدای مدرسه میناب در مشهد مقدس بودیم، گفت: سه روز افتخار میزبانی از خانواده شهدای میناب را داشتیم و آنان مراسم غبارروبی اختصاصی از مزار امام رضا (ع) را انجام دادند.
وی گفت: دستور احداث ۸ مدرسه با نام «شجره طیبه رضوی» در ۸ استان کشور که مدارس آنها تخریب شده بود را دریافت کردیم. اولین مدرسه در شهرستان خمین کلنگزنی میشود. همزمان دستور احداث گلزار شهدای میناب را نیز دریافت کردیم.
استادآقا تصریح کرد: جلسات و هماهنگیهای قبلی، مقرر شد کار با همت آستان قدس رضوی در زمینه طراحی و احداث آغاز شود. مقدمات کار فراهم شده و پس از امضای تفاهمنامه، کار رسمی آن شروع میشود. اولین مرحله، اعلام فراخوان ملی برای دریافت ایدههای مرتبط با طراحی این گلزار است. با دستور تولیت آستان قدس رضوی، قرار است مجموعهای فرهنگی فاخر احداث کنیم.
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی ادامه داد: نظر تولیت آستان قدس رضوی این است که این مزارها صرفاً مزار نباشند، بلکه پایگاهی دائمی برای ترویج و بزرگداشت ارزشهای انقلاب اسلامی شوند تا با ظرفیتهایی که دارند، مورد توجه هیئتهای بینالمللی و گروههای زیارت داخلی قرار گیرند. با هماهنگی استاندار هرمزگان و فرماندار میناب و با توجه به حضور شبانهروزی خانواده شهدا در برخی مواقع، فعلاً یک کار فوری برای گلزار شهدا آغاز کردهایم. کف گلزار و میان مزارها بهزودی با برنامهای بتونریزی میشود تا از حالت خاکی خارج شده و بهطور موقت مسقف خواهد شد. این کار تا پایان خرداد به پایان میرسد.
وی افزود: سیستم سرمایش موقت و آبسردکن نیز پیشبینی شده تا حداقل آسایش فراهم شود. از حدود آذرماه عملیات عمرانی آن آغاز میشود و پیش از سالگرد شهدا امیدواریم ساختمان تکمیل شود. گلزار جدید شهدا به مکان قبلی که شهدا هماکنون در آن به خاک سپرده شدهاند متصل خواهد بود تا این ارتباط حفظ شود و درواقع یک طرح یکپارچه فرهنگی دیده شده است.
