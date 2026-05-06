به گزارش خبرگزاری مهر، حسین افشین، در نشست با رؤسای دانشگاه‌ها، مراکز رشد و نخبگان استان لرستان، از تدوین بسته‌های حمایتی هدفمند برای توسعه زیست‌بوم نوآوری کشور خبر داد.

سقف حمایت ۸۰ میلیارد تومانی برای طرح‌های زیرساختی

افشین با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری و خروجی‌محوری، از تعیین بسته‌های حمایتی هدفمند با سقف‌های مشخص از جمله ۲۵ میلیارد تومان برای آزمایشگاه‌ها، ۲۰ میلیارد تومان برای مراکز رشد و تا ۸۰ میلیارد تومان برای طرح‌های زیرساختی خبر داد و اعلام کرد تمامی مصوبات تنها یک ماه اعتبار دارند.

اعتبار یک ماهه مصوبات برای ایجاد شتاب در اجرا

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با اشاره به اعتبار یک ماهه مصوبات، تأکید کرد: این رویکرد برای ایجاد شتاب در اجرای طرح‌ها و جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای اداری طراحی شده است.

ظرفیت‌های لرستان در حوزه نخبه‌پروری

افشین با اشاره به ظرفیت‌های بالای لرستان در حوزه نخبه‌پروری، گفت: توان این استان بسیار فراتر از وضعیت فعلی بوده و تنها نیازمند هدایت و حمایت مؤثرتر از سوی دانشگاه‌ها و مراکز رشد است.

نقش مراکز رشد در آگاه‌سازی و تسهیل مسیر نخبگان

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش مراکز رشد در آگاه‌سازی و تسهیل مسیر نخبگان افزود: انتظار می‌رود این مراکز فرآیند ورود به زیست‌بوم دانش‌بنیان را برای افراد مستعد هموار کنند.

افشین با بیان اینکه حمایت‌ها مبتنی بر عملکرد خواهد بود، تصریح کرد: حمایت بدون بازدهی قابل قبول ادامه نخواهد یافت، بنابراین تخصیص منابع به خروجی‌ها وابسته است. این رویکرد، انگیزه را برای دستیابی به نتایج ملموس افزایش می‌دهد.

ظرفیت ایجاد حداقل ۱۲۰ شرکت دانش‌بنیان در لرستان

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور ادامه داد: به عنوان نمونه، ظرفیت ایجاد حداقل ۱۲۰ شرکت دانش‌بنیان در استان وجود دارد، اما این هدف مستلزم کارکرد صحیح همه اجزای زیست‌بوم می‌باشد.

۱۰ میلیارد تومان برای طرح‌های سرزمینی و ۵ میلیارد برای فعالیت‌های پژوهشی

وی با اشاره به حمایت‌های پژوهشی افزود: ۱۰ میلیارد تومان برای طرح‌های سرزمینی و پنج میلیارد تومان برای فعالیت‌های پژوهشی در نظر گرفته شده و بودجه بنیاد ملی علم نیز از حدود ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

دانشگاه‌ها باید به صورت شبکه‌ای عمل کنند

افشین با تأکید بر اهمیت شبکه‌سازی علمی بیان کرد: دانشگاه‌ها باید به صورت شبکه‌ای عمل کنند و تبادل خدمات آزمایشگاهی میان استان‌ها تقویت شود. این رویکرد، زمینه را برای بهره‌مندی استان‌های محروم از امکانات استان‌های برخوردار فراهم می‌کند.

هدف‌گذاری افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان لرستان از ۳۳ به ۶۰ شرکت

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در پایان سخنانش با تعیین هدف‌گذاری برای استان لرستان تأکید کرد: تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان استان باید تا سال آینده از ۳۳ به حداقل ۶۰ شرکت افزایش یابد، در غیر این صورت حمایت‌ها تمدید نخواهد شد.