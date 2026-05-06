۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸

حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، ۴ شهید و ۳۳ زخمی برجای گذاشت

منابع خبری اعلام کردند که در ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، ۳۷ نفر شهید و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه ای در جنوب این کشور، ۴ نفر شهید و ۳۳ نفر دیگر زخمی شدند.

براساس این گزارش، این افراد در حمله رژیم اسرائیل به شهرک «السکسکیه» در جنوب لبنان شهید و زخمی شدند.

پیشتر نیز اعلام شده بود که در حمله اسرائیل به این منطقه، ۵ نفر شهید و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

ادامه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان

منابع خبری گزارش دادند که رژیم اسرائیل در دو نوبت شهرک های النبطیه علیا و ارزای در جنوب لبنان را بمباران کرد.

افزایش شمار شهدا و مجروحان لبنانی

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان در ۲ مارس (۱۱ اسفندماه) تا امروز ۶ می (۱۶ اردیبهشت ماه) در مجموع ۲ هزار و ۷۱۵ لبنانی شهید و ۸ هزار و ۳۵۳ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

    • IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۷
      مرگ بر امریکا و اسراییل خوک زرد نتانیابو گوش دراز شرور
    • IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۷
      اینجور کارها درست نیست

