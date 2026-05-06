حمله رژیم صهیونیستی به بیروت با هماهنگی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه از تهاجم به شهر بیروت پایتخت لبنان خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، حمله هوایی رژیم صهیونیستی به حومه جنوبی بیروت از سوی رسانه ها تأیید شده است.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام این رژیم گزارش داد: حمله به ضاحیه بیروت با هماهنگی آمریکا انجام شد.

از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ این رژیم ادعا کردند که یکی از مقامات نیروی رضوان حزب الله را به شهادت رسانده اند.

رسانه های رژیم صهیونیستی مدعی شدند که در این حمله مالک بالوط فرمانده نیروی رضوان را به شهادت رسانده اند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: معاون فرمانده نیروی رضوان در محل حمله حضور نداشت. همچنین، حمله توسط جت‌ های جنگنده انجام شد.

حزب الله لبنان تا کنون در این خصوص بیانیه ای صادر نکرده است.