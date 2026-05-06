سقوط پژو ۲۰۶ به دره در رامسر ۴ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی فخاری اشرفی با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۶:۱۵ روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه، گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۱۲ محور رامسر به جواهرده به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC) اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات جواهرده به همراه یک دستگاه آمبولانس و همچنین تیم پشتیبانی از پایگاه دریایی با خودروی ست نجات به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران ادامه داد: نیروهای امدادی پس از حضور در محل و انجام ارزیابی اولیه، اقدامات امدادی و رهاسازی سرنشینان را آغاز کردند.

فخاری اشرفی با بیان اینکه این حادثه چهار مصدوم بر جای گذاشت، تصریح کرد: یکی از مصدومان با استفاده از بسکت از دره منتقل شد و در مجموع دو مصدوم توسط نیروهای هلال‌احمر و دو نفر دیگر توسط اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی بر رعایت نکات ایمنی در تردد در محورهای کوهستانی تأکید کرد و از رانندگان خواست با احتیاط بیشتری در این مسیرها تردد کنند.