آیت الله لائینی: ایران اسلامی مانع تحقق سلطه صهیونیسم در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای خانطومان که با حضور خانوادههای معظم شهدا، مسئولان استانی، فرماندهان سپاه و اقشار مختلف مردم در شهرستان ساری برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم اظهار کرد: سالگرد شهدای خانطومان از یک سو مایه افتخار، عزت و انگیزه برای ملت ایران است و از سوی دیگر، یادآور مظلومیت و شهادت ناجوانمردانه رزمندگان اسلام به دست جریان صهیونیستی و تکفیری است.
وی با قدردانی از حضور خانوادههای شهدا و برگزارکنندگان مراسم افزود: شهدای مدافع حرم با رشادت، غیرت و ایثار خود امنیت و عزت امروز کشور را تضمین کردند و ملت ایران همواره قدردان این فداکاریها خواهد بود.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به اهداف دشمنان در منطقه تصریح کرد: دشمنان به دنبال آن هستند که رژیم صهیونیستی را به قدرت برتر منطقه تبدیل کنند و همه کشورهای منطقه را تحت سلطه خود قرار دهند، اما جمهوری اسلامی ایران هرگز این مسئله را نپذیرفته و همواره در مسیر مقابله با این جریان حرکت کرده است.
وی ادامه داد: همانگونه که امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردهاند، رژیم صهیونیستی باید از صحنه روزگار محو شود و ملت فلسطین به حقوق خود برسد.
آیتالله محمدی لائینی با مقایسه شرایط امروز با دوران دفاع از حرم گفت: در سالهای گذشته رزمندگان اسلام در خارج از مرزها با دشمن مقابله میکردند تا تهدیدها وارد کشور نشود و امروز نیز آثار همان مجاهدتها و دوراندیشیها برای ملت ایران آشکار شده است.
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و شرایط منطقه خاطرنشان کرد: دشمن تلاش میکند از طریق فشارهای اقتصادی و جنگ روانی به ملت ایران آسیب وارد کند، اما مردم با درک شرایط کشور همچنان پای آرمانهای انقلاب ایستادهاند.
نماینده ولیفقیه در مازندران از خدمات دولت و مسئولان در مدیریت مشکلات اقتصادی قدردانی کرد و گفت: مسئولان باید با سوءاستفادهکنندگان اقتصادی و افرادی که موجب افزایش بیضابطه قیمتها میشوند، برخورد جدی و قاطع داشته باشند.
وی در پایان با بیان اینکه ملت ایران از مکتب شهدا قدرت و روحیه مقاومت گرفته است، اظهار امیدواری کرد: جبهه مقاومت با وحدت و ایستادگی، شاهد شکست رژیم صهیونیستی و افول هیمنه آمریکا در منطقه خواهد بود.
