کشف یک انبار حاوی ۲۰۰ میلیارد ریال لاستیک احتکاری در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، با اشاره به کشف یک انبار حاوی بیش از ۱۳۰۰ حلقه لاستیک احتکاری به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی استان کرمان در راستای شناسایی و برخورد با عوامل مخل امنیت بازار از دپوی شمار زیادی لاستیک خودرو در انبار یک واحد صنفی مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از تکمیل اقدامات اطلاعاتی و اطمینان از اینکه این واحد اقدام به انبارسازی و احتکار لاستیک های خارجی و ایرانی می کند از انبار مربوطه بازدید کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: در این راستا ۱۳۴۳ حلقه انواع لاستیک خودروهای سبک و نیمه سنگین به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد ریال کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر و به همراه پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.