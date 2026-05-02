جزئیات جدید عملیات پلیس کرمان در کویر شهداد؛ افزایش کشفیات مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، صبح شنبه به خبرنگاران گفت: در عملیات روز گذشته تکاوران پلیس کرمان در کویر شهداد میزان کشف مواد مخدر به بیش از یک تن و ۸۰۰ کیلوگرم رسید.

وی با تاکید بر استفاده پلیس از تجهیزات نوین برای کشف جاساز خودروها افزود: مقدار مواد کشف شده در این عملیات در ابتدا بیش از یک تن عنوان شد که با زیرکی و بررسی دقیق خودرو توقیف شده توسط ماموران، مقدار موادمخدر جاساز شده بیشتری کشف شد و حجم این محموله افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد.

سردار موقوفه‌ئی، ادامه داد: مأموران یگان تکاوری پلیس که پس از شناسایی و تعقیب شبانه، موفق شدند این محموله بزرگ مواد مخدر را توقیف کنند، چندین قبضه سلاح جنگی، آرپی‌جی و مهمات را نیز کشف نمودند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به هلاکت ۳ قاچاقچی مسلح در این عملیات تصریح کرد: فعالیت‌های پلیس در کویر به صورت مداوم انجام می شود و با برهم‌ زنندگان امنیت کویر با جدیت برخورد می شود.