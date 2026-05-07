به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه چهارشنبه در اجتماع اقتدار مردم بسطام ضمن گرامی داشت مقام معلم بیان کرد: برگزاری این برنامه در هفته معلم، جلوه‌ای از قدرشناسی مردم نسبت به جایگاه معلم و نظام تعلیم و تربیت است.

وی با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله مطهری (ره)، شهدای فرهنگی و دانش آموز افزود: حضور گسترده مردم در این مراسم، نشان‌دهنده توجه ویژه جامعه به جایگاه معلم و اهمیت آموزش و پرورش است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به ظرفیت‌های منطقه بسطام تصریح کرد: آموزش و پرورش بسطام یکی از بهترین مجموعه‌های آموزشی استان سمنان و در سطح کشور است؛ چرا که مردم این منطقه پیگیر، دغدغه‌مند و مطالبه‌گر مسائل تعلیم و تربیت هستند.

شریفی ادامه داد: وحدت و همدلی میان مسئولان در سطح بخش، شهرستان و استان، از جمله ائمه جمعه، فرماندار، بخشدار، شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی شهر، روحانیت، بسیج، سپاه و سایر نهادها، نقش مهمی در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش منطقه داشته است.

وی در ادامه با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی و ورزشی در بسطام گفت: امروز در روستای جیلان، به عنوان یکی از دورترین روستاهای منطقه، زمین ورزشی با اعتباری نزدیک به هشت میلیارد ریال افتتاح شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان افزود: در یک سال اخیر، تعداد پروژه‌های زمین ورزشی در بخش بسطام به ۹ مورد رسیده که این میزان در نوع خود کم‌نظیر است.