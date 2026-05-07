هوای اصفهان آلوده است؛ شاهین شهر در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۲ ایستگاه‌ سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت با میانگین ۱۲۰ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۴۱، بزرگراه خرازی ۱۰۵، رودکی ۱۱۴، دانشگاه صنعتی با عدد ۱۲۳، رهنان ۱۱۹، زینبیه ۱۳۶، میرزا طاهر ۱۰۴ و ولدان ۱۰۲ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه احمدآباد با عدد ۱۵۴، پروین اعتصامی ۱۷۲، بولوار کاوه ۱۶۱ و کردآباد ۱۵۳ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه رهنان با عدد ۷۲، سپاهان‌شهر ۸۶، فرشادی ۹۹، فیض ۹۶ و هزار جریب ۸۲ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوای شاهین‌شهر با میانگین ۱۵۸ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد و در خمینی‌شهر و سجزی در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.