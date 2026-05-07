خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: میدان آزادی سنندج، شب ها حال و هوای متفاوتی دارد؛ پرچم‌های سه‌رنگ ایران در دست مردم موج می‌زند، صدای سرودهای انقلابی در فضای میدان طنین‌انداز است و خانواده‌ها در کنار یکدیگر آمده‌اند تا بار دیگر حمایت خود را از انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب و نیروهای مسلح اعلام کنند.

اجتماع مردمی در پاسداشت یاد امام شهید امت و اعلام همراهی با رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله)، میدان آزادی را به قاب بزرگی از وحدت و همبستگی مردم کردستان تبدیل کرده است؛ حضوری که در آن نسل‌های مختلف کنار هم ایستاده‌اند تا تصویری روشن از انسجام اجتماعی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب را به نمایش بگذارند.

در میان جمعیت، کودکان با صورت‌هایی که به رنگ پرچم ایران نقاشی شده، کنار والدین خود شعار «الله‌اکبر» سر می‌دهند و نوجوانان با شور و هیجان پرچم ایران را بر دوش گرفته‌اند.

کودکانی که زیر پرچم ایران رشد می‌کنند

در بخش‌های مختلف میدان، حضور کودکان بیش از هر چیز به چشم می‌آید کودکانی که با پرچم‌های کوچک ایران در میان جمعیت حرکت می‌کنند و همراه خانواده‌هایشان در مراسم حضور یافته‌اند.

مادری که دو فرزند خردسال خود را به میدان آزادی آورده، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: ما دوست داریم فرزندانمان از کودکی با فرهنگ ایثار، وطن‌دوستی و انقلاب آشنا شوند. این حضورها در ذهن بچه‌ها ماندگار می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: بچه‌ها باید بدانند امنیت و آرامش امروز به آسانی به دست نیامده و نسل جدید باید حافظ عزت ایران باشد.

در بخش دیگری از میدان، کودکان مشغول نقاشی هستند؛ برخی پرچم ایران را می‌کشند و برخی دیگر تصویر شهدا را رنگ‌آمیزی می‌کنند.

یکی از پدران حاضر در مراسم نیز می‌گوید: این نسل آینده کشور است وقتی بچه‌ها در چنین فضاهایی حضور پیدا می‌کنند، حس تعلق بیشتری به کشور و انقلاب پیدا می‌کنند.

یکی از معلمان سنندجی نیز می‌گوید: وقتی دانش‌آموزانم را می‌بینم که با شور و شوق در گروه سرود شرکت می‌کنند، می‌فهمم آینده ایران دست این نسل است.

وی ادامه داد: این اجتماعات یک اردوی تربیتی بزرگ است بدون هزینه و تشریفات.

«سلام شهید»؛ روایتی از آرمان‌های شهدا

در بخشی از میدان آزادی، موکب «سلام شهید» توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرده است؛ موکبی که با محوریت جهاد تبیین و معرفی سیره و وصایای شهدا فعالیت می‌کند.

تصاویر شهدا، روایت‌هایی از زندگی آنان و قرائت وصیت‌نامه شهدا، فضای متفاوتی به این بخش از میدان داده است.

یکی از خادمان موکب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تلاش ما این است که نسل جوان بیشتر با سبک زندگی و آرمان‌های شهدا آشنا شود.

رستمی تصریح کرد: شهدا برای حفظ این کشور از جان خود گذشتند و امروز وظیفه ماست که راه آن‌ها را برای نسل جدید تبیین کنیم.

وی اعلام کرد: برنامه «تفال به وصیت‌نامه شهدا» نیز با استقبال مردم روبه‌رو شده و بسیاری از نوجوانان و خانواده‌ها در این برنامه حضور پیدا می‌کنند.

از سرود دانش‌آموزی تا رجزخوانی نوجوانان

در میدان آزادی برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود؛ از اجرای سرودهای دانش‌آموزی گرفته تا رجزخوانی نوجوانان و اجرای فعالیت‌های ورزشی.

گروهی از نوجوانان با شور خاصی اشعار حماسی می‌خوانند و جمعیت با تکبیر آن‌ها را همراهی می‌کند. در بخش دیگری نیز دانش‌آموزان سرودهای انقلابی اجرا می‌کنند.

یکی از نوجوانان حاضر در مراسم می‌گوید: ما آمده‌ایم تا نشان دهیم نسل جوان همچنان پای انقلاب و کشور ایستاده است.

در کنار این برنامه‌ها، میزهای خدمت ادارات نیز برپا شده و برخی دستگاه‌ها خدمات مشاوره و پاسخگویی به مردم ارائه می‌کنند.

حضور ماموستاها و روحانیون؛ نماد وحدت در کردستان

یکی از جلوه‌های مهم این اجتماع مردمی، حضور ماموستاها، روحانیون و مسئولان در کنار مردم است؛ حضوری که بسیاری آن را نماد وحدت و همبستگی در کردستان می‌دانند.

سخنرانی روحانیون و ماموستاها با محوریت وحدت، حمایت از انقلاب اسلامی و ضرورت حفظ انسجام ملی، مورد توجه مردم قرار گرفته است.

یکی از شهروندان سنندجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: کردستان همیشه وفاداری خود را به ایران نشان داده است و حضور مردم در میدان آزادی پیام روشنی برای دشمنان دارد که این مردم پای کشورشان ایستاده‌اند.

وی افزود: وقتی همه اقشار جامعه کنار هم جمع می‌شوند، یعنی وحدت در این استان زنده و مستحکم است.

حضور مردم؛ پاسخی به دشمنان

بسیاری از مردم معتقدند استمرار این حضور مردمی، دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام می‌کند.

جوانی که پرچم بزرگی بر دوش دارد، می‌گوید: ما آمده‌ایم تا نشان دهیم مردم هنوز در صحنه هستند و از انقلاب، کشور و نیروهای مسلح حمایت می‌کنند.

نه دستوری در کار است نه اجباری، اینجا «اراده جمعی» حرف اول را می‌زند سنندجی‌ها خودشان متولی شور خود شده‌اند

وی ادامه می‌دهد: دشمنان تلاش می‌کنند مردم را ناامید کنند اما این حضورها ثابت می‌کند پیوند مردم با انقلاب همچنان مستحکم است.

یکی دیگر از شهروندان نیز می‌گوید: وقتی خانواده‌ها، کودکان و جوانان کنار هم در این مراسم حضور دارند، یعنی امید و همبستگی در جامعه زنده است.

در کنار مردم و مسئولان شهر سنندج جمعی از دانشجویان بین‌المللی دانشگاه کردستان نیز هر شب در اجتماع مردم سنندج در میدان آزادی حضور می‌یابند و حمایت خود را از ایران اسلامی اعلام می‌کنند، دانشجویانی که علیرغم اینکه ایرانی نیستند اما به تحصیل در ایران افتخار می‌کنند.

میدان آزادی؛ قاب ماندگار همدلی مردم سنندج

اجتماع مردم سنندج در میدان آزادی تنها یک گردهمایی نیست؛ اینجا صحنه‌ای از حضور نسلی است که می‌خواهد وفاداری خود را به ایران و آرمان‌های انقلاب نشان دهد.

از کودکان پرچم‌به‌دست تا نوجوانان رجزخوان، از موکب شهدا تا سرودهای دانش‌آموزی و حضور روحانیون و خانواده‌ها، همه چیز تصویری از همبستگی مردم این دیار را به نمایش گذاشته است.

مردم سنندج این روزها در میدان آزادی گرد هم آمده‌اند تا بگویند همچنان پای ایران ایستاده‌اند؛ حضوری که برای بسیاری از خانواده‌ها تنها یک مراسم نیست، بلکه بخشی از تربیت نسل آینده و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و وطن‌دوستی به فرزندانشان محسوب می‌شود.