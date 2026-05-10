حماسه مردمی در کردستان ادامه دارد؛ سنندج صحنه وحدت و حمایت از وطن

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: این روزها خیابانهای سنندج حال و هوای متفاوتی دارد، از ساعات پایانی روز، جمعیت آرام آرام در محل تجمعهای مردمی حاضر میشوند؛ مردمی که آمدهاند تا بار دیگر حمایت خود را از رهبر معظم انقلاب، نظام اسلامی و نیروهای مسلح اعلام کنند.
حضور مستمر مردم کردستان در این اجتماعات، حالا به یکی از مهمترین جلوههای وحدت اجتماعی در استان تبدیل شده است.
در میان پرچمهای ایران، نوای سرودهای حماسی و موکبهایی که در نقاط مختلف مسیر برپا شدهاند، میتوان تصویری روشن از همدلی و انسجام مردمی را مشاهده کرد.
این حضور تنها محدود به یک قشر یا گروه خاص نیست؛ خانوادهها، جوانان، نوجوانان، سالمندان و کودکان، همگی بخشی از این جریان اجتماعی هستند که طی هفتههای اخیر در شهرهای مختلف استان شکل گرفته و همچنان ادامه دارد.
سنندج؛ شهری در مدار همدلی
در مسیر تجمع مردمی، دهها موکب فعال هستند که هرکدام خدمات و برنامههای متفاوتی ارائه میدهند برخی موکبها به فعالیتهای فرهنگی اختصاص یافتهاند و برخی دیگر خدمات رفاهی و پذیرایی به مردم ارائه میکنند.
سینمای سیار، موکب نقاشی کودکان، غرفههای صنایع دستی، نمایشگاههای فرهنگی و ایستگاههای صلواتی، بخشی از جلوههای این حضور مردمی است؛ برنامههایی که باعث شده اقشار مختلف جامعه، بهویژه خانوادهها، ارتباط بیشتری با این اجتماعات برقرار کنند.
در بخشی از مسیر، کودکان پشت میزهای رنگارنگ نشستهاند و پرچم ایران یا تصاویر شهدا را نقاشی میکنند.
چند قدم آنطرفتر، جوانان در حال اجرای سرودهای حماسی هستند و در موکبی دیگر، بانوان هنرمند صنایع دستی بومی کردستان را به نمایش گذاشتهاند.
این تنوع برنامهها باعث شده تجمعهای مردمی در سنندج، تنها یک اجتماع سیاسی نباشد بلکه به یک رویداد فرهنگی و اجتماعی فراگیر تبدیل شود.
موکبهایی که به محور حضور مردم تبدیل شدهاند
موکبهای مردمی نقش مهمی در تداوم این اجتماعات ایفا کردهاند، بسیاری از شهروندان معتقدند فضای فرهنگی و مردمی ایجاد شده در این موکبها، زمینه حضور گستردهتر خانوادهها و جوانان را فراهم کرده است، در میان موکبهای فعال، موکب «سلام شهید» حال و هوای متفاوتی دارد این موکب به همت جمعی از خانوادههای معظم شهدا برپا شده و تلاش دارد مفاهیم ایثار، مقاومت و فرهنگ شهادت را به نسل جوان منتقل کند.
تصاویر شهدا، روایتهایی از سبک زندگی آنان، برنامههای فرهنگی و پاسخ به پرسشهای نسل جوان درباره دفاع مقدس و فرهنگ ایثار، بخشی از فعالیتهای این موکب است.
خانواده شهدا در کنار مردم
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به استمرار این تجمعهای مردمی گفت: مواکب و تجمعات مردمی در سنندج با حضور گسترده مردم در حال برگزاری است و فضای شهر رنگ و بوی همدلی و نشاط مردمی به خود گرفته است.
علیرضا شهسواری افزود: این حضور مردمی جلوهای از وحدت و انسجام مردم انقلابی کردستان است که پس از گذشت ۷۰ روز همچنان با قدرت ادامه دارد.
وی عنوان کرد: در کنار مواکبی که به همت مردم و خیرین فعال شدهاند و خدمات و محتوای فرهنگی ارائه میدهند، موکب «سلام شهید» نیز با تلاش تعدادی از خانوادههای معظم شهدا برپا شده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان اظهار کرد: این موکب با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی تلاش دارد فرهنگ ایثار و شهادت را در میان نسل جوان ترویج دهد و فضایی معنوی برای شهروندان فراهم کند.
حضور مردم؛ پیامی از اقتدار و انسجام
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: استمرار این حضور مردمی، پیام روشنی از اقتدار و انسجام ملت ایران دارد.
حجتالاسلام برومند رازیانی اظهار کرد: دهها روز از حضور حماسی و مجاهدانه مردم در خیابانها و میادین شهرهای استان کردستان میگذرد؛ مردمی که با حضور خود، حمایت و پشتیبانیشان را از رزمندگان و دلاورمردان میدان اعلام کردهاند.
وی افزود: مردم با حضور آگاهانه خود، پشتیبان میدان دیپلماسی هستند و نشان دادهاند که برای دفاع از عزت و اقتدار این سرزمین در صحنه حضور دارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: این حضور گسترده مردمی امروز به حماسهای ماندگار تبدیل شده و خاری در چشم دشمنان این کشور و ملت است.
وی ادامه داد: اکنون شاهد حضور مستمر مردم در شهرهای مختلف استان از جمله سنندج، بیجار، کامیاران، سقز، دیواندره و دهگلان هستیم که با حضور خود، امنیت شهرها را تثبیت کرده و پشتیبان رزمندگان اسلام هستند.
رازیانی خاطرنشان کرد: مردم استان کردستان همواره در صحنه دفاع از انقلاب و ارزشهای اسلامی حضور داشتهاند و امروز نیز با روحیهای انقلابی، راه شهدا و امام شهید را ادامه میدهند.
روایت مردم از یک حضور مستمر
در میان جمعیت، مرد میانسالی که همراه فرزندانش در تجمع حضور یافته، به خبرنگار مهر میگوید: این حضور فقط یک برنامه مناسبتی نیست مردم احساس میکنند باید در کنار کشور و نظام خود باشند و همین باور باعث استمرار این اجتماعات شده است.
دانشجوی جوانی که در یکی از موکبها مشغول خدمترسانی است نیز میگوید: اینجا همه کنار هم هستند؛ از نوجوان تا سالمند هرکسی به اندازه توانش کمک میکند و همین اتحاد ارزشمند است.
یک بانوی سنندجی هم که فرزندش را به موکب نقاشی آورده، میگوید: فضای این تجمعها فرهنگی و خانوادگی است و همین موضوع باعث شده خانوادهها با آرامش در برنامهها حضور پیدا کنند.
نقش فرهنگ در ماندگاری یک حرکت اجتماعی
آنچه اجتماعات مردمی کردستان را متفاوت کرده، پیوند میان حضور اجتماعی و فعالیت فرهنگی است اجرای سرود، برنامههای هنری، نمایشگاههای صنایع دستی، غرفههای فرهنگی و فعالیتهای ویژه کودکان، باعث شده این تجمعها از قالب یک حضور صرفاً سیاسی خارج شود و به بستری برای تقویت همبستگی اجتماعی تبدیل شود.
کارشناسان فرهنگی معتقدند حضور خانوادهها و نسل جوان در چنین فضاهایی، میتواند در انتقال مفاهیم هویت ملی، انسجام اجتماعی و فرهنگ ایثار نقش مهمی ایفا کند.
حماسهای که ادامه دارد
پس از گذشت ۷۰ روز، تجمعهای مردمی در کردستان نه تنها فروکش نکرده بلکه به بخشی از فضای اجتماعی شهرها تبدیل شده است خیابانهایی که هر روز شاهد حضور مردم هستند، حالا به نماد وحدت و همدلی تبدیل شدهاند.
بسیاری از مردم معتقدند استمرار این حضور نشاندهنده پیوند عمیق مردم کردستان با آرمانهای انقلاب و دفاع از امنیت و اقتدار کشور است.
سنندج و دیگر شهرهای کردستان این روزها روایتگر حماسهای مردمی هستند؛ حماسهای که در آن مردم با هر سلیقه و از هر قشر اجتماعی، کنار یکدیگر ایستادهاند تا حمایت خود را از ایران اسلامی، نیروهای مسلح و ارزشهای انقلاب اعلام کنند.
از موکبهایی که با دستان مردم اداره میشوند تا کودکانی که پرچم ایران را نقاشی میکنند، همه چیز از شکلگیری یک همبستگی اجتماعی گسترده حکایت دارد؛ حضوری که پس از گذشت ۷۰ روز همچنان ادامه دارد و به یکی از ماندگارترین جلوههای وحدت مردمی در کردستان تبدیل شده است.
