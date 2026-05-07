۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

توزیع ۱۹۰ تن مرغ و برنج در بندرعباس

بندرعباس-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس با اشاره به نظارت کافی بر توزیع کالاهای اساسی گفت: ۱۹۰ تن مرغ و برنج در بندرعباس توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری هدف از گشت‌های مستمر نظارتی در شهرستان بندرعباس را پایش دقیق وضعیت موجودی و نظارت بر نحوه توزیع کالاهای اساسی برشمرد و اعلام کرد: از ابتدای سال جاری، در راستای تنظیم بازار، حجم قابل توجهی از اقلام ضروری شامل ۹۴ تن برنج، ۴۵ تن روغن، ۱۸۹ تن شکر و ۹۶ تن مرغ در سطح شهرستان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه تأمین و توزیع مناسب اقلام ضروری در اولویت برنامه‌های تنظیم بازار قرار دارد، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در زمینه کالاهای اساسی در سطح شهرستان گزارش نشده و کالاها به اندازه کافی در دسترس است.

مدیر جهاد کشاورزی بندرعباس با اشاره به اینکه نظارت بر روند تأمین و برخورد با تخلفات احتمالی همچنان با جدیت در دستور کار متولیان قرار دارد، افزود: وضعیت عرضه و قیمت‌گذاری به‌صورت روزانه بررسی می‌شود و در صورت بروز هرگونه کمبود، پیگیری‌های فوری از طریق مراکز عمده و ستاد سازمان برای رفع آن انجام خواهد شد.

کد مطلب 6822739

