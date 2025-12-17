تزریق برنج و مرغ تنظیم بازاری به بخش لیردف جاسک

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در آستانه فرارسیدن شب یلدا گشت تنظیم بازار در بخش لیردف شهرستان جاسک با هدف نظارت بر نحوه عرضه و توزیع اقلام اساسی برگزار شد.

این گشت با حضور سرپرست و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان از فروشگاه‌های عرضه اقلام اساسی در بخش لیردف انجام گرفت.

رحمت‌الله عباسی راونگی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بندر جاسک در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای اساسی، اظهار کرد: در راستای تنظیم بازار و تأمین نیاز شهروندان طی ماه جاری ۴۸ تن برنج و یک تن مرغ منجمد تنظیم بازاری وارد بخش لیردف شده که در حال توزیع میان مصرف‌کنندگان است.

وی افزود: این بازدیدها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف احتمالی در حوزه عرضه، قیمت و توزیع اقلام اساسی طبق ضوابط و مقررات برخورد می‌شود.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان جاسک گفت: اجرای طرح‌های نظارتی ویژه ایام پایانی سال و مناسبت‌هایی همچون شب یلدا با هدف حفظ ثبات بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان قرار دارد.

گفتنی است، بخش لیردف با ۲۵ هزار نفر جمعیت در ۴۷۰ کیلومتری شرق بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع شده است.