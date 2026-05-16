به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی وضعیت عرضه، توزیع و قیمت مرغ گوشتی در بازار استان کرمانشاه صبح شنبه به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور مدیران حوزه تولید، بازرگانی و نظارت برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت تولید مرغ، روند تأمین بازار و شرایط عرضه در سطح استان مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان بخشهای مختلف گزارشی از وضعیت موجود و اقدامات انجامشده ارائه کردند.
حاضران در جلسه بر ضرورت تأمین مستمر مرغ مورد نیاز بازار، مدیریت صحیح توزیع و جلوگیری از ایجاد نوسان در قیمتها تأکید کردند.
همچنین مقرر شد بازرسان حوزه کالاهای اساسی با افزایش نظارتهای میدانی، وضعیت عرضه و قیمت مرغ را بهصورت روزانه رصد و پایش کنند.
در این جلسه تأکید شد در صورت مشاهده هرگونه تخلف در روند توزیع یا قیمتگذاری، اقدامات قانونی لازم از سوی دستگاههای نظارتی انجام شود.
مسئولان حاضر همچنین بر لزوم هماهنگی مستمر میان بخشهای تولید، توزیع و نظارت برای حفظ تعادل بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان تأکید کردند.
در پایان این نشست، بر استمرار پایش بازار کالاهای اساسی و همکاری دستگاههای مرتبط برای تأمین آرامش بازار استان تأکید شد.
