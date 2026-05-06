تأمین و توزیع ۸۷ تن کالای اساسی در جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت‌الله عباسی با اشاره به اهمیت ثبات در بازار اقلام ضروری،اظهار کرد: با هدف تأمین نیاز شهروندان و نظارت مستمر بر بازار کالاهای اساسی، برنامه‌ریزی‌های دقیقی صورت گرفته و با هرگونه تخلف احتمالی در این حوزه برخورد قانونی خواهد شد.

وی با ارائه آمار توزیع اقلام در ماه مبارک رمضان افزود: در طول این ایام، ۲۵ تن برنج، ۴۰ تن روغن و ۲۲ تن شکر توسط عاملین توزیع در سطح شهرستان جاسک عرضه شده است تا دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز تسهیل شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جاسک، هدف از رصد روزانه بازار را اطلاع دقیق از میزان موجودی کالا، رفع کمبودهای احتمالی، کنترل قیمت‌ها و نظارت مستقیم بر نحوه توزیع برشمرد.

عباسی با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در ذخایر کالاهای اساسی شهرستان وجود ندارد، تصریح کرد: خوشبختانه اقلام ضروری به اندازه کافی در شهرستان موجود است و تیم‌های بازرسی به‌صورت مستمر در حال پایش وضعیت هستند تا در صورت مشاهده یا گزارش هرگونه کمبود، در اسرع وقت اقدامات لازم برای رفع آن انجام شود.