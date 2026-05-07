روزهای پایانی برای سفر به جام جهانی ۲۰۲۶ فرا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ حدود ۳۵ روز دیگر در حالی آغاز می شود که فیفا به صورت رسمی تاریخها و قوانین اعلام لیست تیمهای ملی برای حضور در این تورنمنت را اعلام کرد.
طبق اعلام این هاد در لیستهای مقدماتی هر تیم میتواند بین ۳۵ تا ۵۵ بازیکن (شامل ۴ دروازهبان) داشته باشد که امیر ثقلعه نویی سرمربی تیم ملی ایران ، لیست مربوطه را حدود ۱ ماه پیش به فیفا ارائه کرده بود.
همچنین در لیست نهایی نیز هر تیم تنها شامل ۲۶ بازیکن خواهد بود که زمان اعلام لیست نهایی هم ۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۲ خرداد) است. بنابراین قلعه نویی حدود ۲۰ روز فرصت دارد تا نفرات نهایی را انتخاب و مسافر یکی از پر چالش ترین تورنمنت های فوتبالی در سال های اخیر کند.
جایگزینی بازیکنان در لیست نهایی تنها با بازیکنان حاضر در لیست مقدماتی امکانپذیر است. همچنین جایگزینی تنها در صورت آسیبدیدگی شدید یا بیماری حاد و قبل از ۲۴ ساعت از اولین بازی تیم مجاز است.
شایان ذکر است دروازهبانها میتوانند در طول مسابقات، در صورت آسیبدیدگی یا بیماری حاد، جایگزین شوند.
تیمها میتوانند لیستهای خود را در هر زمانی اعلام کنند، اما این لیستها تا تأیید فیفا در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۲۶ رسمی نخواهد بود.
