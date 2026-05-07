سعید مراغه چیان در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از شرایط تیم ملی گفت: متاسفانه در حالی که همه تیم های حاضر در جام جهانی در تدارک کامل برای حضوری پرقدرت در جام جهانی هستند ما همچنان به دنبال حریف هستیم تا بتوانیم یک بازی تدارکاتی انجام دهیم تا شاید کمی آماده حضور در این تورنمنت بزرگ و تماشایی شویم.

وی ادامه داد: هرچه به شروع مسابقات نزدیک می‌شویم نگرانی ها بیشتر می‌شود و اضطراب علاقمندان تیم ملی به نتایج در جام جهانی بیشتر خودش را نشان می‌دهد. اگر قرار است حضوری موفق داشته باشیم باید تا زمان شروع جام چند بازی تدارکاتی را مهیا کنیم چون با بازی درون تیمی هرگز موفق نخواهیم بود.

بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال با انتقاد از نبود شرایط خوب برای تیم ملی گفت: کار هر روز برای تیم ملی سخت تر می‌شود و باید واقعیت را بپذیریم که تنها تمرین و یا انجام چند بازی درون تیمی نمی‌تواند نقاط ضعف تیم ملی را پوشش دهد. درست است که شرایط کشور به گونه ای است که نمی‌توان انتظار بازی با تیم های خیلی بزرگ را داشت ولی نباید دست روی دست گذاشت و تنها به بازی درون تیمی اکتفا کرد.

این پیشکسوت ادامه داد: ملی پوشان باید محک بخورند تا از آمادگی کامل دور نشوند. حریفان ما در جام جهانی با قدرت کامل خواهند آمد و به دنبال این هستند تا به مرحله بعد صعود کنند پس بهتر است در اندک زمان باقی مانده بهترین برنامه ریزی و تصمیم را بگیریم تا بتوانیم در جام جهانی انتظارات را برآورده کرده و دل ملت ایران را شاد کنیم.

وی در خصوص مصدومیت قلی زاده در آستانه جام جهانی گفت: قلی زاده بازیکن بسیار خوب و بی حاشیه ای است که تنها تمرکزش برروی فوتبال و تیم ملی بود اما در نهایت آمادگی بد شانس بود که دچار مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی شد و جام جهانی را از دست داد. البته نبود قلی زاده ناراحت کننده است ولی بازیکنان زیادی داریم که در پست قلی زاده انگیزه زیادی دارند و می‌توانند جایگزین خوبی باشند. بطور حتم کادر فنی تیم ملی و خصوصا قلعه نویی بهترین نفر را انتخاب خواهد کرد تا کمبود قلی زاده در تیم ملی احساس نشود.

مراغه چیان با انتقاد از اصرار به برگزاری ادامه لیگ بیست و پنجم گفت: با شرایطی که برای کشور بوجود آمد لیگ بیست و پنجم نیمه کاره تعطیل شد و همه تمرکزها به تیم ملی کشیده شد. اما اصرار عجیب مسئولان فوتبال به برگزاری ادامه لیگ غیر منطقی است و معلوم نیست با چه تفکری می‌خواهند ادامه لیگ را برگزار کنند.

بازیکن سابق فوتبال ایران خاطرنشان کرد: بازیکنان بعداز جام جهانی هیچ انگیزه ای برای ادامه لیگ ندارند و ترس از مصدومیت دارند که مبادا لیگ بیست و ششم را از دست بدهند. ضمن اینکه باشگاه‌ها هم بدلیل هزینه های مالی زیاد چندان علاقه ای به برگزاری هفته های پایانی لیگ بیست و پنجم را ندارند. بنابراین بهتر است مسئولان فوتبال لیگ نیمه کاره را فراموش کنند و به دنبال برنامه ریزی دقیق و منظم برای شروع لیگ بیست و ششم باشند.